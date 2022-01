Landesausstellung in Ansbach klärt: Was ist typisch Franken?

"Typisch Franken"? Auf diese Frage will die Bayerische Landesausstellung in diesem Jahr in Ansbach eine Antwort geben. Details zu der Ausstellung stellten Richard Loibl und Rainhard Riepertinger vom Haus der Bayerischen Geschichte bei einer Pressekonferenz in Regensburg vor. Dort fand die vergangene Landesausstellung statt.

Reise durch die Geschichte und ganz Franken

Von 25. Mai bis 6. November 2022 soll in der Ansbacher St. Gumbertuskirche und in der Orangerie mit Klischees über Franken aufgeräumt werden. Die Ausstellung wird wie eine Wandung durch die einzelnen fränkischen Regionen aufgebaut sein. So startet die Ausstellung im einst marktgräflich-preußischen Ansbach, geht weiter ins bischöfliche Würzburg, über das Fichtelgebirge mit Glas und Porzellan, ins Bamberger Klosterland, durch den Spessart nach Aschaffenburg, das evangelische Coburg und über Nürnberg und Fürth schließlich nach Bad Kissingen.

Wahrheit über fränkische Klischees

In sogenannten "Franken-Fenstern" geht es dann konkret um die typischen Klischees aus Mittel-, Ober- und Unterfranken. Sei es die Rivalität mit Altbayern, Bier- und Weinfranken, die Bratwurst oder der Nürnberger Christkindlesmarkt. Zusätzlich sollen Besucherinnen und Besucher mit Medienelementen in die Ausstellung eingebunden werden und selbst die Frage beantworten, was typisch Franken ist oder sein könnte. Vorgestellt werden auch die Antworten fränkischer Prominenter – wie zum Beispiel der Sportjournalistin und gebürtigen Erlangerin Katrin Müller-Hohenstein.

Ansbach freut sich auf Landesausstellung

Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU), der extra in fränkischer Tracht zum Pressetermin kam, sagte, Ansbach freue sich sehr auf die Landesausstellung. Nach dem 800-jährigen Jubiläum der Stadt im vergangenen Jahr gehe es nun mit dem "Feiern" weiter. Er hoffe, dass viele Gäste auch von außerhalb zur Landesausstellung nach Ansbach kommen würden.

Die Stadt und zahlreiche Veranstaltungsorte haben ein Begleitprogramm zur Landesausstellung vorbereitet. Das sei zum Beispiel ein fränkischer Genussmarkt, der Kultursommer in der Altstadt oder die "Grüne Nacht der Kultur". Turnusmäßig finden in diesem Jahr außerdem wieder die Kaspar-Hauser-Festspiele in Ansbach statt.

55.000 Gäste in Regensburg

Die Landesausstellung "Götterdämmerung II" im vergangenen Jahr im Haus der Geschichte in Regensburg besuchten trotz Corona 55.000 Gäste. Nun soll von 30. April bis 11. Dezember die Ausstellung "Wirtshaussterben? Wirtshausleben!" folgen. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Olympischen Spiele in München und Augsburg wird es eine Sonderausstellung mit dem Titel "Olympia in Bayern 1896 - 2022" geben.