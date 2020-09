Landesausstellung 2021 in Regensburg statt Herrenchiemsee?

Die ab 7. Mai 2021 geplante bayerische Landesausstellung "Götterdämmerung II – die letzten Monarchen" findet nicht im Schloss Herrenchiemsee (Lkr. Rosenheim) statt. Das erfuhr der Bayerische Rundfunk am Mittwochabend aus gut informierten Kreisen. Hintergrund ist dem Vernehmen nach, dass der Landkreis Rosenheim und die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung vom Kooperationsvertrag für die Ausstellung zurücktreten wollen.

Offen, ob Landesausstellung in Regensburg stattfindet

Offen ist nun, ob die Landesausstellung komplett ausfällt oder an einem anderen Ort mit geeigneten Räumen über die Bühne geht, etwa in Regensburg im Museum der Bayerischen Geschichte. Für diesen Standort sprechen auch der Zeitdruck und bereits aufgelaufene Kosten in Millionenhöhe. Immerhin, so heißt es, sind durch Verträge mit Leihgebern und die Arbeit am umfangreichen Katalog Fakten geschaffen. Auch die Arbeit am Ausstellungsdesign und der Architektur, vor allem den Vitrinen, läuft auf Hochtouren. Die Landesausstellung wurde im Frühjahr 2018 an Herrenchiemsee vergeben.

Jahrhunbdertwende im Mittelpunkt der Ausstellung

Im Mittelpunkt der Landesausstellung stehen die Jahre vom Tod König Ludwigs II. (1886) bis zum Ende des Ersten Weltkriegs (1918) mit dem Niedergang der Monarchien in Deutschland unter Kaiser Wilhelm II. und Österreich mit Kaiser Franz Joseph und seiner aus Bayern gebürtigen Frau Elisabeth, genannt Sissi. Konzipiert war die Ausstellung für die im Rohbau verbliebenen Räume des Schlosses Herrenchiemsee. Historisch geht es um die Frage, wie aus dem Fin de Siecle (Ende eines 19. Jahrhunderts) die Moderne mit allen dazugehörigen Spannungen auftaucht.