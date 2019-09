Landesausstellung "100 Schätze aus 1000 Jahren" eröffnet

Söder: Historische Tiefe treffe auf bayerische Schlitzohrigkeit

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lobte die Macher der Landesausstellung in seiner Eröffnungsrede. Historische Tiefe treffe hier auf bayerische Schlitzohrigkeit. "Bayern ist eine riesige Schatzkammer. Die neue Landesausstellung zeigt diese Vielfalt unseres Freistaats. 100 Exponate machen 1.000 Jahre bayerische Geschichte wie im Zeitraffer lebendig. Das Haus der Bayerischen Geschichte ist ein einmaliger Erlebnisort unserer Heimat und Identität", sagte Söder. Die Ausstellung könne auch den Anstoß geben, sich wieder intensiver mit der eigenen Familiengeschichte und damit auch dem Alltagsleben in der Vergangenheit zu beschäftigen, so der Ministerpräsident.

Landesausstellung läuft bis Anfang März 2020

Für Bayerns Kunstminister Bernd Sibler sind die jährlichen Landessausstellungen längst zu einer eigenen Marke geworden. Jedes Jahr würden viele Menschen auf die Eröffnung warten, sagte Sibler. Die Landesausstellung "100 Schätze aus 100 Jahren" ist noch bis Anfang März 2020 im Regensburger Museum der Bayerischen Geschichte zu sehen.