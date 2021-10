Landesamt für Statistik: Versiegelte Fläche in Bayern nimmt zu

Ungeachtet politischer Beteuerungen hat sich der Flächenverbrauch in Bayern wieder beschleunigt. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth vermehrte sich die "Siedlungs- und Verkehrsfläche" im Freistaat im vergangenen Jahr insgesamt um 4.244 Hektar. Das entspricht gut 42 Quadratkilometern oder fast der gesamten Stadtfläche Coburgs (44 Quadratkilometer) – wobei in Coburg weniger als die Hälfte des Stadtgebiets bebaut ist.

2020 wurden in Bayern täglich 16 Fußballfelder bebaut

Zum Stichtag, dem 31.12.2020, wurden im Freistaat 46,2 Prozent der Fläche landwirtschaftlich genutzt. Ein weiteres gutes Drittel, nämlich 35,2 Prozent, besteht aus Wald. 12,2 Prozent entfallen auf Siedlungs- und Verkehrsgebiete. Diese Zahlen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Flächenfraß weiter zunimmt. So lag der tägliche Flächenverbrauch für Wohnungsbau und Verkehrsflächen im Jahr 2020 bei 11,6 Hektar – das entspricht etwa der Größe von 16 Fußballfeldern. Im Jahr 2019 waren es noch 10,8 Hektar am Tag.

Geringster Zuwachs bei Flächen für Sport, Freizeit und Erholung

Industrie- und Gewerbeflächen verzeichneten 2020 einen Zuwachs von 1.199 Hektar und somit 1,3 Prozent mehr als im Jahr 2019. Mit 360 Hektar oder 0,1 Prozent war die Zunahme von Verkehrsflächen verhältnismäßig gering. Für Sport, Freizeit und Erholung nahmen die Flächen im selben Zeitraum um 260 Hektar oder 0,5 Prozent zu.

In Niederbayern der meiste Siedlungs- und Verkehrsbau

In den einzelnen Regierungsbezirken liegt der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen an der jeweiligen Gesamtfläche zwischen 11,0 Prozent in der Oberpfalz und 13,9 Prozent in Mittelfranken. Am deutlichsten wächst dieser Bereich in Niederbayern, nämlich um 896 Hektar oder 0,8 Prozent innerhalb eines Jahres. Den geringsten Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsflächen verzeichnete im Jahr 2020 Unterfranken mit 170 Hektar oder 0,2 Prozent.

Das Landesamt für Statistik weist darauf hin, dass der Flächenverbrauch für den Wohnungsbau nicht automatisch mit Versiegelung gleichzusetzen ist, da Siedlungs- und Verkehrsflächen auch Grün- und Freiflächen umfassen.

Mit dpa-Material