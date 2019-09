Landesamt für Statistik: Umzug nach Fürth perfekt

Der Startschuss für die Verlagerung fiel 2009: 4.000 Mitarbeiter des Versandhandelsriesen Quelle landeten damals wegen der Insolvenz des Unternehmens auf der Straße. Gleichzeitig stand der Mikrozensus an, eine Erhebung über die Haushalte Bayerns, durchgeführt vom damaligen Bayerischen Landesamtes für Statistik in München. In der Staatsregierung entstand die Idee, die Behörde nach Fürth zu verlagern.

Von München mitten ins Herz von Mittelfranken

2009 fiel der Entschluss durch den Ministerrat, 2010 entstand bereits eine provisorische Außenstelle des damaligen Bayerischen Landesamtes für Statistik mitten in der angemieteten ehemaligen Quelle-Hauptverwaltung in Fürth. Für den Zensus 2011 wurden damals 200 zusätzliche, befristete Stellen geschaffen. Zumindest für einen kleinen Teil der arbeitslosen Quellianer eine Chance. Wo einst Gustav Schickedanz seinen Kurzwarenladen gründete, wurden nun die neuesten Daten über die Haushalte Bayerns erhoben.

"Aus strukturpolitischen Gründen wurde bereits in den 1990er-Jahren eine Außenstelle des Landesamtes in Schweinfurt geschaffen. Ich freue mich außerordentlich, dass in diesem historischen Gebäudekomplex mit dem Landesamt nun eine Landesoberbehörde in Fürth angesiedelt ist. Unser Ziel, Arbeit zu den Menschen zu bringen und den Standort und die gesamte Region zu stärken, wurde damit erreicht." Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister

Der Freistaat erwarb schließlich das Gebäude der ehemaligen Quelle und begründete damit den neuen Sitz des Landesamtes für Statistik in Fürth. Die Sanierung und der Neubau kosteten bis heute insgesamt rund 40 Millionen Euro. Auf 4.220 Quadratmetern werden nun Daten, Fakten und Zahlen über Bayern für die Regierung, die Bundesregierung und die EU erhoben.

Das Landesamt ist ein Beispiel für die angestrebte Stärkung der bayerischen Regionen, doch der Umzug von der Landeshauptstadt nach Fürth ist keine Maßnahme innerhalb des Konzepts "Regionalisierung von Verwaltung". Das Programm zur Behördenverlagerung wurde erst sechs Jahre nach der Entscheidung für den Umzug des Landesamtes aufgelegt.

540 Arbeitsplätze in Fürth geschaffen

Die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Quelle-Gebäude gliederten sich in drei Abschnitten: Sanierung des denkmalgeschützten Altbaus in der Nürnberger Straße, Sanierung des Erweiterungsbaus und Abriss eines Baus aus den 60er-Jahren. Stück für Stück wurden Teile des Landesamtes von München nach Fürth verlagert. Das Sachgebiet "Argrarstruktur" wurde 2012 umgesiedelt, die Zentralabteilung ausgebaut. 2014 waren schon rund 150 Mitarbeiter im Landesamt in Fürth beschäftigt. 2016 konnte das Richtfest für den nächsten Bauabschnitt mit 260 Mitarbeitern gefeiert werden.

Die Verlagerung war für die Region um Fürth positiv, für die Mitarbeiter im damaligen Münchner Amt aber nicht. Wenige wollten nach Franken umziehen. Von 193 erklärten sich laut dem Präsidenten des Landesamtes für Statistik, Thomas Gößl, nur seien 70 bereit, nach Fürth zu gehen.

"Die anderen sind andere Wege gegangen, teilweise Altersteilzeit, teilweise Auflösungsvertrag mit Abfindung oder sie haben sich versetzen lassen zu anderen Behörden im Großraum München." Dr. Thomas Gößl, Präsident des Landesamtes für Statistik

Zwei Jahre später, 2018, bei der nächsten Einweihungsfeier, waren bereits 380 Beschäftigte in Fürth. Schon damals hatte die Ansiedlung positive Auswirkungen auf die Metropolregion. Die Unis richteten sich auf die neue Nachfrage ein, bauten ihre Fachbereiche für Statistik aus.

"Wir sind natürlich jünger geworden. Das ist eindeutig, weil wir doch hier in Fürth, im Großraum Fürth, Nürnberg, Erlangen, viele neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt haben und dadurch ist unser Durchschnittsalter gesunken. Wir sind jetzt eine ziemlich junge Behörde und das wird sich auf Dauer sicher auswirken." Dr. Thomas Gößl, Präsident des Landesamtes für Statistik

Bücher sind noch unterwegs

Im Erdgeschoss des Seitengebäudes stehen noch einige Räume leer. Hier wird demnächst die Bibliothek des Bayerischen Landesamtes für Statistik untergebracht. Es ist eine der ältesten und mit 120.000 Bänden eine der größten statistischen Spezialbibliotheken Deutschlands. Das älteste Buch der Bibliothek stammt aus dem Jahr 1775. Ein Highlight ist eine in Seide ausgelegte Prachtmappe aus den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts mit 31 Blättern zu verschiedenen Themen.