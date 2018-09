Landesamt für Pflege ist offiziell eröffnet

Finanzminister Albert Füracker und Gesundheitsministerin Melanie Huml haben heute in Amberg das Landesamt für Pflege offiziell eröffnet. Es verwaltet bereits das neue Landespflegegeld und den Hebammenbonus.

250.000 Anträge seien für das Landespflegegeld von 1.000 Euro jährlich schon eingegangen, so Pflegeministerin Melanie Huml. Es sei ein Zeichen, "um Menschen etwas für ihre Leistungen in den letzten Jahrzehnten in Bayern zurückzugeben". Seit Anfang September überweist derzeit noch das Landesamt für Finanzen das Landespflegegeld.

350 Mitarbeiter sollen im Amt einmal arbeiten

Finanzminister Albert Füracker übergibt diese Aufgabe Anfang des Jahres 2019 aber an das neue Landesamt für Pflege. Bis dahin sollen 50 Beschäftigte in Amberg arbeiten, im Endausbau sollen es 350 Mitarbeiter sein. Seit September kann auch der Hebammenbonus von 1.000 Euro jährlich beantragt werden, das haben rund 100 Hebammen in Bayern bereits getan. Das Landesamt sei deshalb so enorm wichtig, weil das Thema Pflege in der Gesellschaft aber auch in der Politik immer einen höheren Stellenwert bekomme, so Huml.

"Wir wollen und müssen auch noch so viel machen, wenn es darum geht, Pflegekräfte zu gewinnen oder die pflegenden Angehörigen zu entlasten." Melanie Huml

Das Landesamt unterstützt auch den Ausbau von 500 Kurzzeit- und 1.000 stationären Pflegeplätzen, die es in Bayern jährlich neu geben soll. Zudem werden Aufgaben in der Hospiz- und Palliativversorgung im Rahmen der Demenzstrategie der Staatsregierung sowie im Ehrenamt in der Pflege bearbeitet. Rund zwei Drittel der Menschen, die sich für eine Stelle beworben haben, hätten einen Oberpfälzer Hintergrund, würden also gerne wieder in die Heimat zurück, so Huml.