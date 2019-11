Die Landesagentur für Energie und Klimaschutz kommt nach Regensburg. Sie soll die Umsetzung von Energiewende und Klimaschutzmaßnahmen in Bayern eng begleiten. Der Ministerrat hat den Start der neuen Einheit am Dienstag (19.11.) auf den Weg gebracht. Die Landesagentur wird mit rund 20 Stellen in Regensburg angesiedelt. Der Standort gewährleiste eine hervorragende Verfügbarkeit von Fachkräften durch Hochschulen und zahlreichen Einrichtungen der Energiebranche.

Fast 100 Maßnahmen zum Klimaschutz

Dass Regensburg der Sitz der neuen Energieagentur wird, hat das Kabinett im Rahmen der Vorstellung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes verkündet. Mit einem Zehn-Punkte-Plan und 96 Einzelmaßnahmen will Bayern Vorreiter unter den Bundesländern werden.

Drei zentrale Säulen

Dabei sind drei Säulen zentral: Vorfahrt für erneuerbare Energien durch entsprechende Förderung, Erhalt der natürlichen CO2-Speicher vor allem durch den klimabeständigen Umbau des Waldes und die Verstärkung innovativer Forschung klimaneutraler Mobilität und Technik.

Investitionen in Klimaschutz sollen steigen

Insgesamt will Bayern seine Investitionen in den Klimaschutz um 50 Prozent auf rund 700 Millionen Euro in dern nächsten Jahren steigern. "Bayern will Pionier und Vorbild für andere Länder sein", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Vorstellung des Klimaschutzgesetzes in der Staatskanzlei. Von Regensburg aus sollen diese Maßnahmen zur Energiewende und zur Klimaschutzoffensive koordiniert werden.