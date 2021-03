Landesärztekammer für Impfen beim Arzt: "Sind am Wendepunkt"

Dr. Gerald Quitterer aus Eggenfelden, der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK), sieht die Corona-Impfkampagne "an einem gewissen Wendepunkt angekommen, an dem das staatliche Impfstoff-Monopol nicht mehr weiter aufrechterhalten werden kann", heißt es in einer Mitteilung der Landesärztekammer. Sie befürwortet Pläne, dass Corona-Impfungen bald auch bei Hausärzten möglich sein sollen.

"Unkomplizierte und unbürokratische" Impfungen

Ärztinnen und Ärzte sollten jetzt unkompliziert und unbürokratisch in die Impfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus eingebunden werden, so Bayerns Ärztechef Quitterer im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk:

"Es ist mir wichtig, dass wir jetzt in den Arztpraxen mit den Impfungen beginnen können. Impfungen gehören zu den Grundaufgaben bei der Versorgung der Patienten."

Laut Quitterer steht geeigneter Imfpstoff für Praxen zur Verfügung. Ärzte sollten demnach selbstständig die Entscheidung über eine Priorisierung ihrer eigenen Patienten anhand von Empfehlungen treffen und sorgfältig dokumentieren. Eine Anmeldung zur Corona-Impfung beim Hausarzt sollte laut Quitterer nicht über das Online-Terminvereinbarungs-Portal BayIMCO laufen - Praxen sollten also nicht zu Außenstellen der Impfzentren werden. Wie der Mediziner im BR-Gespräch mitteilt, gibt es aktuell schon viele Patienten, die sich für einen Impftermin bei ihm gemeldet hätten. Der Wunsch ist klar nach einem Impftermin beim Hausarzt.

Reihenfolge ergibt sich von selbst

Die Reihenfolge für die Impftermine ergibt sich laut Quitterer von selbst: "Die Patientinnen und Patienten, die der größten Gefahr ausgesetzt sind, durch eine Covid-19-Infektion schwer zu erkranken, müssen als erstes berücksichtigt werden." Es gehe klar nach dem Grundsatz "welche Patienten muss ich schützen?". Wann der richtige Zeitpunkt sei, an dem Patienten bei ihrem Hausarzt einen Termin für eine Corona-Impfung erfragen sollten, ist laut Quitterer schwer pauschal zu beantworten.

Die Ärzte würden sicher bekanntmachen, wann sie Termine vergeben könnten. Auf die Wirksamkeit und Unterschiede der einzelnen Impfstoffe angesprochen erklärt der Mediziner: "Alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind wirksam im Kampf gegen die Pandemie."

Impfungen starten im April

Bund und Länder hatten bereits am Mittwoch beschlossen, dass mit steigenden Mengen an Impfdosen haus- und fachärztliche Praxen ab Ende März/Anfang April generell in die Impfkampagne eingebunden werden sollen. Die Priorisierung einzelner Bevölkerungsgruppen soll beibehalten werden, aber dann sollen die Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, wer auf Basis der Empfehlungen die Impfung erhält. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich nun darauf verständigt, dass die Impfungen in Arztpraxen im April starten sollen.