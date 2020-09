Landeanflug auf Nürnberg – Drohne kommt Flugzeug gefährlich nahe

Wie am Freitag bekannt wurde, ist bereits am Montagabend (14.09.20) gegen 19.45 Uhr eine Drohne einem Passagierflugzeug gefährlich nahe gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, habe sich der Flieger, der aus Heraklion in Griechenland kam, gerade im Landeanflug auf den Nürnberger Flughafen befunden.

Drohne in 700 Metern Höhe

In einem Bereich über Puschendorf, Veitsbronn und Langenzenn bemerkte die Crew in etwa 700 Metern Höhe die Drohne. Laut Polizei wurde das Fluggerät von der Passagiermaschine mit nur etwa 50 Metern Abstand unterflogen. Zum Zusammenstoß kam es nicht. Die Piloten konnten wie geplant am Airport Nürnberg landen. Der Drohnenflug habe laut Polizei jedoch ohne Erlaubnis in einem kontrollierten Flugraum in großer Höhe stattgefunden.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Deshalb ermittelt nun die Nürnberger Kriminalpolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Drohnenpiloten hatte keinen Erfolg. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun Zeugen, die am Montag zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr im Bereich der Ortschaften Puschendorf, Veitsbronn, Tuchenbach oder Langenzenn jemanden gesehen haben, der eine Drohne steigen ließ. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 melden.