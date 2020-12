Landau statt Mailand: Modedesigner Rebl zurück in Niederbayern

Er stattet Stars wie Sharon Stone, Justin Bieber, Luis Fonsi und Eros Ramazotti aus. Er war auf der Fashion Week in Paris und auf fast allen anderen großen Modeschauen dieser Welt vertreten: Modedesigner Tom Rebl aus Landau im Landkreis Dingolfing-Landau. Er muss sich jetzt sozusagen selbst neu erfinden. Denn Corona hat auch die Modewelt zur Vollbremsung gezwungen.

Zurückkehren, wo man herkommt

Statt in seinem Studio in Mailand sitzt der international renommierte Modeschöpfer jetzt in einem zum Studio umfunktionierten Büro im niederbayerischen Landau. Die Corona Pandemie hat ihn dorthin zurückgebracht, wo er herkommt, aufgewachsen ist und Abitur gemacht hat. In Mailand hat er sich seit dem Lockdown nicht mehr wohl gefühlt und ist jetzt zumindest vorübergehend nach Landau zurückgekommen. "Der ausschlaggebende Punkt, warum ich nach Landau zurück gekommen bin, war natürlich der Lockdown in Italien, in Mailand. Das war ein unangenehmer Zustand oder besser gesagt ein schrecklicher Zustand", erzählt der Modedesigner.

Neues Mode-Projekt: Mund-Nasenschutz

Auch die glitzernde Show- und Modewelt wurde von Corona brutal ausgebremst. Und statt stylische Outfits für Stars und sein eigenes Mode-Label zu kreieren, muss sich Tom Rebl jetzt selbst neu erfinden. Auf dem Tisch liegen Zeichnungen mit rätselhaften dreieckigen Schnittmustern. "Das ist mein neuestes Projekt: Mund-Naseschutz und Masken", sagt Rebl.

Seine Masken ähneln einem langen Bart

Denn so, wie die meisten Menschen auf den Straßen derzeit rumlaufen, soll es nicht bleiben. Die meisten Masken findet er "unschön". Das Markenzeichen seiner Kreationen: Sie sind nicht rechteckig oder oval, wie die meisten gängigen Masken, sondern dreieckig und hängen teilweise mit der Spitze über das Kinn nach unten. Ähnlich wie ein lange Bart.

Maske wird zum neuen Mode-Accessoire

Die Maske, ist der Modeschöpfer überzeugt, wird zum neuen Mode-Accessoire. Er bietet ähnlich wie bei der Brille eine elegante individuelle Kette zu seinen Masken. Die dann, wenn man sie runternimmt, "als Hingucker am Hals baumeln und immer griffbereit sind". Und so entsteht die Mode eben nicht mehr in Mailand, sondern in Landau.

Fertigung nicht in Mailand, sondern in Niederbayern

Auch fertigen lässt der international gefragte Modeschöpfer inzwischen in Niederbayern und zwar bei Renate Kanamüller in Wallersdorf bei Landau. Sie gibt unumwunden zu, dass sie den angesagten Modeschöpfer bis vor wenigen Wochen gar nicht gekannt hat. Die Zusammenarbeit mit Rebl findet sie "sehr angenehm", er habe keinerlei Starallüren und der Modedesigner selbst schätzt nicht nur die kurzen Wege zu seiner neuen Schneiderin: "Es ist natürlich nachhaltiger, wenn es vor Ort ist. Und es ist ein anderes Arbeiten, man kennt sich, man hat ein persönliches Verhältnis." Und so wird internationale Mode plötzlich mitten in Niederbayern genäht.