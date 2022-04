Landau: Öffentlichkeitsfahndung nach Schlägerei im Zug

Nach einer Schlägerei in einem Zug von München nach Plattling sucht die Bundespolizei nach den Tatverdächtigen. Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Landshut konnte nun auf der Homepage der Bundespolizei auch ein Foto der mutmaßlichen Schläger veröffentlicht werden.

Gefährliche Schlägerei mit einer Gruppe Jugendlicher

Den bislang sechs unbekannten Tätern wird vorgeworfen, am Dienstag, 12. April, gegen 20.30 Uhr im Regional-Express RE 4086 an einer gefährlichen Körperverletzung gegenüber einer mitreisenden Jugendgruppe von acht Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren beteiligt gewesen zu sein. Mindestens acht Jugendliche waren laut Polizei bei dem Angriff verletzt worden. Die Schläger flohen aus dem Zug am Bahnhaltepunkt Landau an der Isar. Nur zu drei Tätern liegt eine Beschreibung vor.

Der erste Verdächtige ist circa 1,90 Meter groß, schlank und hat schwarze kurze Haare mit Mittelscheitel, er trug eine schwarze Mütze, einen Nike-Pulli und eine schwarze Lederjacke. Sein Aussehen wurde als "südländisch" beschrieben. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und Brillenträger, er trug ein schwarzes Cap. Der dritte mutmaßliche Schläger ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, trug ein Tommy-Hilfiger-Cap und sprach gebrochen deutsch. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung: Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Bundespolizei ermittelt nach Angaben vom Mittwoch wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls am Vorabend kurz vor dem Bahnhof Landau an der Isar. Die Hintergründe waren demnach noch völlig unklar.

Laut Polizei hatten die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen - darunter ein Mädchen - angegeben, einer aus ihrer Gruppe sei von einem Reisenden "grundlos, massiv und aggressiv" beleidigt worden. Im Verlauf des Streites soll der Unbekannte mit fünf weiteren Tatverdächtigen auf die Jugendlichen eingeschlagen haben.