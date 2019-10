Landau an der Isar: Neues Steinzeitmuseum öffnet

Sie ist der Star des neuen Steinzeitmuseums in Landau an der Isar: "Lisar", eine lebensecht nachgebildete Steinzeitfrau. Die gut 7.000 Jahre alte Frau wurde mit neuesten wissenschaftlichen und kriminalistischen Techniken rekonstruiert. Ab diesem Wochenende kann sie besucht werden.

Mit einem Festakt am Samstagabend und einem Tag der offenen Tür am Sonntag wird am Wochenende das neue Museum "Steinzeit und Gegenwart" in Landau an der Isar eröffnet.

Steinzeit und die Brücke in die Zukunft

Die Steinzeit gilt bis heute als größte Umwälzung in der Menschheitsgeschichte. Die Menschen wurden in der Jungsteinzeit vor 7.000 Jahren sesshaft, domestizierten Tiere, züchteten Pflanzen und erfanden unter anderem das Rad. Das neue Museum "Steinzeit und Gegenwart" schlägt aber auch eine Brücke zur möglichen künftigten Entwicklung von Erde und Menschen.

"Lisar" lebte vor 7.000 Jahren in Niederbayern

Die Steinzeitfrau, die das Museum nachbilden ließ, lebte in Niederbayern. Rekonstruiert wurde sie aus der DNA ihres in Niederbayern gefundenen Skeletts. Vor allem Schädel und Zähne der Frau sind sehr gut erhalten und neben der Rekonstruktion im Museum zu sehen. Gefertigt wurde die Nachbildung der Steinzeitfrau in der Werkstätte der Brüder Kennis im niederländischen Arnheim. Die Zwillinge Adrie und Alfons Kennis haben schon dem Ötzi ein Gesicht gegeben und gelten in der Fachwelt weltweit als mitführend bei der Rekonstruktion von Menschen aus der Steinzeit.