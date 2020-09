Landarztmangel: Hof lockt junge Mediziner in die Region

Aktuell praktizieren in Stadt und Landkreis Hof 115 Hausärzte. Noch sind das ausreichend. Aber knapp die Hälfte davon ist über 60 Jahre alt und wird in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Das heißt: Der Region droht ohne Nachwuchs ein massiver Mangel an Landärzten. Um dem entgegenzuwirken, ist Kreativität gefragt. Bereits im vergangenen Jahr hat der Landkreis Hof deshalb die Kampagne #hofbrauchthelden und ein Stipendienprogramm ins Leben gerufen. Jetzt geht es in eine neue Runde mit einem "Superhelden-Wochenende".

Region Hof will junge Mediziner mit Freizeitangeboten locken

Das heißt konkret: Neun Studierende aus dem In- und Ausland sind auf Einladung des Landkreises und der Gesundheitsregion plus in Oberfranken unterwegs. Auf dem Programm des zweitägigen Erlebniswochenendes stehen Führungen durch unterschiedliche Hausarztpraxen und Kliniken in Stadt und Landkreis Hof. Aber nicht nur berufliche Möglichkeiten sollen den jungen Medizinern gezeigt werden, sondern auch Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Es wird kulinarische, sportliche und kulturelle Ausflüge geben, so die Veranstalter.