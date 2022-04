Landarzt sucht Nachfolger mit lustigen Internet-Videos

Eine Rentnerin tappelt mit ihrem Rollator durchs Dorf, im Hintergrund ist die Kirche zu sehen. "Jetzt hört tatsächlich unser Doktor auf", klagt sie im breiten Kirchensittenbacher Dialekt. So beginnt eines der kurzen Videos, mit denen Dr. Alfred Schuller in sozialen Netzwerken eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für seine Praxis im Nürnberger Land sucht. Die "Rentnerin" heißt Doris, sie ist auf alt geschminkt und spielt in der Theatergruppe des Dorfes mit. Die Botschaft am Endes des Videos: "Ich bin die Doris. Und Kirchensittenbach braucht einen Doktor."

Nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand

"Kirchensittenbachbrauchteinendoktor": So heißt auch der Youtube-Kanal, den Alfred Schuller ins Leben gerufen hat. Auf Instagram sind die Videos unter #hausarzt_kirchensittenbach zu sehen. Nach mehr als 30 Jahren will der Landarzt in den Ruhestand gehen. 65 Jahre ist er jetzt alt. Allerdings möchte er die Menschen nicht verschrecken, wenn er einfach so sagt, dass er bald aufhört, erklärt der Mediziner. Deshalb hat er mit einem befreundeten Fotografen die Werbekampagne im Internet gestartet.

Kirchensittenbacher als Hauptdarsteller

Die Resonanz ist groß, viele Menschen aus der Gemeinde machen mit. Da sitzt beispielsweise die Theatergruppe am Stammtisch im Wirtshaus und wirbt: Kirchensittenbach braucht einen Doktor. Die Frisörin und zwei ihrer Kundinnen spielen in einem anderen Video mit. Mountain-Biker Phillip hat sich bei einer Tour zum Wachtfelsen hoch über dem Ort filmen lassen. Auch er fordert: Kirchensittenbach braucht einen Doktor. Weitere Videos sind geplant.

Kurze Wege zur Behandlung

In der Gemeinde Kirchensittenbach im Landkreis Nürnberger Land leben gut 2.000 Einwohner in 21 Ortsteilen. Vor allem ältere Patienten und Patientinnen sind froh über die Hausarztpraxis im Ort. "Da kann man schnell hin", sagt Horst Scheffel. Wenn es die Praxis nicht mehr gäbe, müsste man mindestens bis nach Hersbruck fahren. Die Kleinstadt ist eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt. Schreiner René Bär steht in seiner Werkstatt in der Ortsmitte und hobelt eine Tischplatte. Für ihn gehört der Doktor zum Ort genauso wie der Schreiner, der Wirt oder der Bäcker. Die letzten drei gibt es noch in Kirchensittenbach, sagt er. Und Lenka Courtenay schätzt sehr, dass sich "unser Doktor Schuller die Zeit nimmt für Hausbesuche, das ist viel wert."

Staatliches Förderprogramm wirkt noch nicht

Die Praxis im Erdgeschoss des Kindergartens ist gut ausgestattet. Ein kleiner OP-Saal, ein freundlich gestaltetes Wartezimmer, viel Platz für Untersuchungen. Schon seit einigen Jahren sucht Schuller vergeblich in Fachblätter und auf Ärzteportalen nach einem Mediziner, der das alles übernehmen will. Auch von den staatlichen Förderprogrammen für Medizinstudenten, die sich verpflichten Landarzt zu werden, kann er nicht profitieren. "Die kommen einfach zehn Jahre zu spät. Wenn die Landärzte dann irgendwann einmal mit dem Studium fertig sind, haben längst alle Praxen aufgegeben", sagt er resigniert.

Ein Arzt im Ort als Standortfaktor

Auch die Gemeinde Kirchensittenbach unterstützt die Kampagne. Sie will mithelfen und einem neuen Arzt den Einstieg erleichtern, sagt Bürgermeister Klaus Albrecht (Freie Wähler). Die Gemeinde Kirchensittenbach wächst, etliche junge Familien haben sich angesiedelt. "Bei uns sind die Lebenshaltungskosten und die Baupreise niedrig und die Landschaft wunderschön", wirbt er. Da ist es wichtig, dass es auch künftig einen Arzt im Ort gibt. Außerdem gebe es viele aktive Vereine. Auch das könnte ein Grund dafür sein, "dass ein Landarzt seine Zelte bei uns aufschlägt und sagt: 'Mensch, in dieser Gemeinde gefällt es mir.'"

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – das klingt zwar gut. Aber bisher hat sich auf die Kampagne hin noch niemand gemeldet.