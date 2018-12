Landarzt-Programm: Dillingen wirbt um Medizinstudenten

Das in Dillingen erfundene Programm BeLa (Beste Landpartie) zur Ausbildung künftiger Landärzte ist ein voller Erfolg, doch die Konkurrenz wächst. Deshalb werben die Kreisklinik und die Stadt Dillingen heute mit einer „Weihnachtlichen Landpartie“ um junge Medizinstudenten. Am Mittag gibt es einen Empfang für die Dozenten und Studierenden der TU München bei dem auch Landrat Leo Schrell spricht. Anschließend gibt es eine Klinikbesichtigung sowie eine Stadtführung in Dillingen und ein Treffen mit Oberbürgermeister Frank Kunz. Den Tag lassen die Studenten auf dem Dillinger Weihnachtsmarkt ausklingen.

Freistaat fördert das erfolgreiche Landärzte-Programm

Das bayerische Gesundheitsministerium fördert das bayernweite BeLa-Programm mit 3,5 Millionen Euro. Mittlerweile können sich Medizinstudenten nicht mehr nur in Dillingen, sondern auch in Mühldorf am Inn und Eichstätt zum Landarzt ausbilden lassen. Deshalb wirbt Dillingen nun aktiv um die Studenten – wohl auch in der Hoffnung, dass in der Region ausgebildete Landärzte später auch dort Wurzeln schlagen und dauerhaft als niedergelassene Hausärzte praktizieren.

Vom Landärzte-Programm profitieren Medizinstudenten aus ganz Deutschland

Bei dem BeLa-Programm werden angehende Hausärzte nicht nur am Dillinger Krankenhaus, sondern auch parallel sehr alltagsnah in umliegenden Arztpraxen ausgebildet. Zusätzlich bekommen die angehenden Mediziner einen finanziellen Zuschuss. Seit 2013 haben bereits 140 Medizinstudenten an dem Projekt in Dillingen teilgenommen. Das Programm stößt auf großes Interesse: Nur noch die Hälfte der Teilnehmer kommt aus Bayern, der Rest aus dem gesamten Bundesgebiet.