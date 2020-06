Landärzte fehlen immer noch in Bayern

Spricht man in der Stadt oft von einer Ärzteschwemme und einer Überversorgung, so ist die Lage in ländlichen Gegenden eine gänzlich andere. Das beweist auch die neue Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB). Aktuell gibt es in ganz Bayern rund 9.300 zugelassene Hausärzte. Zu wenige, sagt die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB).

Regionale Förderprogramme sind ausgeschrieben, um der drohenden Unterversorgung in manchen Regionen entgegenzuwirken. Dazu kommt, dass Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) die sogenannte Landarztquote auf den Weg gebracht hat. Also die Möglichkeit, dass junge Menschen auch ohne Einser-Abitur zum Medizinstudium zugelassen werden, sofern sie sich verpflichten, nach ihrem Abschluss für mindestens zehn Jahre in einer Hausarztpraxis auf dem Land zu arbeiten. Fast 700 junge Menschen hatten sich beworben. In diesen Tagen erhalten nun die erfolgreichen 114 Bewerberinnen und Bewerber ihre Bescheide.

Planungsbezirk Ansbach Nord – drohend unterversorgt

Der Norden des Landkreises Ansbach gilt als "drohend unterversorgt" – so die neuesten Erhebungen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Das bedeutet, dass für die Versorgung der rund 24.450 Einwohner im Ansbacher Norden derzeit zwölf Hausärzte zuständig sind. Hans-Erich Singer ist einer davon.

"Das klingt erst mal schrecklich, dass man keinen Arzt findet, ewig auf einen Termin wartet oder lange Wege zurücklegen muss. Aber zunächst mal ist es ein statistischer Wert." Hans Erich Singer, Allgemeinmediziner.

Eine gefühlte Unterversorgung gebe es jedoch nicht, bestätigt der Allgemeinmediziner. Dennoch sei der Umstand besorgniserregend für die Zukunft und man müsse aktiv gegensteuern.

Altersstruktur: Nachwuchssorgen auf dem Land

Denn über ein Drittel der Ärzte in Bayern ist bereits über 60 Jahre alt. So auch Hans-Erich Singer. Der 61-Jährige praktiziert in einer Gemeinschaftspraxis in Mitteleschenbach. Gleichzeitig vertritt er als regionaler Vorstandsbeauftragter die Kassenärzte für Mittelfranken.

Regionale Förderprogramme greifen

Erste Erfolge durch die regionalen Förderprogramme gibt es aus der Sicht des Mediziners. Denn bis vor kurzem war die Not in seiner Region sogar noch größer. Im Planungsbezirk Ansbach Nord bestand Unterversorgung. Durch die Förderprogramme hat sich jedoch ein weiterer Kollege dort niedergelassen, schon ist aus der der Unterversorgung die leichtere Stufe "drohende Unterversorgung" geworden, so Singer.

Vor allem Hausärzte werden in Bayern gebraucht

Welche Teile Bayerns betroffen sind, erhebt die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) zwei Mal pro Jahr. Die jüngste Aufstellung aus dem Mai 2020 führt aktuell zwei Gebiete als "Unterversorgung" und 22 weitere als "drohende Unterversorgung". In den meisten Fällen geht es dabei um Hausärzte, aber vereinzelt auch um andere Fachgebiete.

Ein akuter Mangel herrscht demnach neuerdings in Eggenfelden Nord (Niederbayern) bei den Hausärzten. Bereits seit Mai 2019 ist auch der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (Mittelfranken) bei den Augenärzten als unterversorgt gelistet.

22 Gebieten in Bayern droht Ärztemangel

Von den 22 Gebieten, in denen eine Unterversorgung droht, sind im Mai 2020 elf neu hinzugekommen – bis auf zwei mit Nervenärzten betreffen sie alle die Hausärzte. Zu den neuen Gebieten gehören beispielsweise Ansbach Nord (Mittelfranken), Donauwörth Nord (Schwaben), Geisenhausen (Niederbayern), der Landkreis Wunsiedel (Oberfranken) oder Schweinfurt Süd (Unterfranken)

Von einer drohenden Unterversorgung spricht die KVB, wenn bei Hausärzten 25 Prozent der Kassensitze nicht besetzt werden können, bei Fachärzten sind es 50 Prozent. Die vollständige Liste mit allen bayerischen Gebieten ist hier zu finden.