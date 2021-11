Land- und Forstwirte klagen über hohe Dünger- und Diesel-Preise

Die Zuckerrübenernte rund um Ingolstadt ist voll im Gange, der Rübenroder läuft rund um die Uhr. Das heißt Hochsaison für Landwirt Max Ampferl. Eigentlich hat er jetzt keine Zeit, schon an nächstes Jahr zu denken, aber es gibt ein Problem: Der Düngerpreis ist stark gestiegen: "Das hat uns überrollt, die Lage ist katastrophal. Eigentlich kann ich mich jetzt nicht um den Düngereinkauf kümmern. Aber wenn uns die Situation davonläuft, muss man alles andere liegen und stehen lassen, weil sonst viel Geld kaputt ist."

Stickstoffdünger kostet das Dreifache

Letztes Jahr kostete Stickstoffdünger wie Kalkammonsalpeter 17 Euro pro Doppelzentner (100 Kilogramm). Im Sommer waren es 27 Euro, da hätte er eigentlich einkaufen sollen, sagt Landwirt Ampferl, denn jetzt sind es 55 Euro. Aber wie hätte er annehmen sollen, dass der Preis so exorbitant weiter steigt, fragt er. Das habe er in seinen 40 Jahren als Landwirt noch nie erlebt.

Max Ampferl bewirtschaftet 60 Hektar Ackerland. Den Mineraldünger braucht er für alle Kulturen: Gerste, Weizen, Zuckerrüben. Für die erste Düngung im nächsten Frühjahr konnte er sich jetzt noch 15 Tonnen Dünger sichern und musste dafür 5.700 Euro mehr bezahlen als im Frühjahr. Aber 40 Tonnen bräuchte er insgesamt.

Dünger: Nicht nur teuer, sondern auch knapp

Auch die Preise für Phosphatdünger haben sich nach Angaben des Bayerischen Bauernverbandes in den letzten zehn Monaten verdoppelt. Doch Dünger ist nicht nur teuer geworden, sondern teilweise gar nicht mehr verfügbar.

Bei der BayWa in Großmehring bei Ingolstadt klingelt alle paar Minuten das Telefon. Laut Geschäftsführer Josef Mair sind die Landwirte ziemlich nervös. Er könne die Nachfrage gar nicht stillen. Auch weil manche Lieferanten nicht einmal mehr ein Angebot machten.

Landwirte in Alarmstimmung

Auch bei der BayWa ist man von dem plötzlichen Preisanstieg überrascht worden. Sonst hätte man wohl schon im Frühjahr große Mengen besorgt. Alles, was derzeit am Standort Großmehring in den Hallen liegt, ist bereits verkauft.

Normalerweise lagert die BayWa den Dünger für die Landwirte den Winter über ein. Doch die Landwirte sind misstrauisch, berichtet Josef Mair: Sie wollen den Dünger lieber gleich abholen und zuhause einlagern, weil sie Angst haben, der Dünger könnte im Frühjahr nicht mehr da sein.

Hohe Gaspreise sind die Ursache

Die Hauptursache für die hohen Düngerpreise ist der außergewöhnliche Preisanstieg von Erdgas, das als Rohstoff für die Düngemittelherstellung benötigt wird. Christopher Profitlich, Pressesprecher des Düngemittelherstellers SKW Stickstoffwerke Piesteritz in Sachsen-Anhalt, sagt, der Preis von Erdgas habe sich innerhalb von wenigen Monaten verfünffacht.

SKW Piesteritz, der größte deutsche Produzent von Ammoniak, legt die gestiegenen Kosten nun auf die Kunden um, hat aber die Produktion aktuell um 20 Prozent reduziert, weil man fürchtet, dass die Landwirte die hohen Preise nicht dauerhaft zahlen.

Ist Nicht-Düngen eine Lösung?

Wie wird es 2022 weitergehen, fragen sich viele Ackerbauern. Wird es nächstes Jahr wieder genügend Dünger zu erschwinglichen Preisen geben? Viele Feldfrüchte müssen im Laufe der Vegetation dreimal gedüngt werden.

Ackerbauer Max Ampferl will nicht schwarzmalen, aber er sagt, dass man sich eine erste Düngung sparen kann, wenn es zur zweiten oder dritten Düngung keinen Dünger mehr gibt. Dann könne man auf das Ansäen verzichten und in diesem Jahr eben kein Getreide anbauen.

Experten raten: Trotz hoher Preise düngen

Jörg Reisenweber ist Experte am Institut für Agrarökonomie an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Aufs Düngen zu verzichten, um Kosten zu sparen, wäre ein Fehler, sagt er. Denn die Landwirte hätten ja jetzt bereits Vorleistungen erbracht, indem sie die Felder gepflügt, Wintergetreide angesät und es mit Herbiziden behandelt hätten. Wenn man jetzt an 150 Euro pro Hektar, die der Dünger jetzt mehr kostet, sparen würde, wäre das in seinen Augen "absolut unökonomisch".

Experten sagen: Keine Panik

Auch Jörg Reisenweber sieht die derzeitige Situation zwar als angespannt an, aber im Gegensatz zu vielen Landwirten nicht als dramatisch. Außerdem habe es eine ähnliche Situation mit hohen Düngerpreisen bereits 2008/2009 gegeben. Manche Bauern hätten das vielleicht schon wieder vergessen: "Aber eigentlich haben die Landwirte Erfahrung, wie man mit solchen Situationen umgehen kann."

Ein Trost: Hohe Getreidepreise

Außerdem dürfe man nicht verschweigen, so Jörg Reisenweber, dass nicht nur die Düngerpreise gestiegen seien, sondern auch die Getreidepreise. Die Landwirte würden heute mehr erlösen als in der Vergangenheit: Für den Winterraps etwa bekomme der Landwirt heute 60 Euro pro Dezi-Tonne, vor drei Jahren seien es noch 30 bis 35 Euro gewesen. Auch für Sojabohnen, Weizen oder Braugerste seien die Preise gestiegen.

Hoher Dieselpreis

Doch nicht nur der Dünger sorgt gerade für Probleme. Auch die Spritpreise sind enorm gestiegen. Das belastet zum Beispiel Forstunternehmer Sebastian Eberl aus Tettenwang im Landkreis Eichstätt. Er fällt Bäume unter anderem für die Bayerischen Staatsforsten. Ein Harvester braucht aber bis zu 300 Liter Diesel am Tag. Der Treibstoff ist aktuell jedoch um 40 Cent teurer als noch vor einem Jahr. Trotzdem muss Eberl zwei Harvester betanken, außerdem zwei Rücke-Fahrzeuge und einen Lkw. Er befürchtet, dass ihn das pro Jahr 40.000 Euro mehr kostet.

Auch AdBlue ist teurer

Und beim Diesel allein bleibt es nicht. Neue Maschinen brauchen sogenanntes AdBlue. Die Harnstofflösung wird bei Dieselmotoren zugesetzt, um den Schadstoff-Ausstoß zu verringern.

Der Grundstoff für AdBlue ist - wie beim Dünger - Ammoniak. Weil Ammoniak aber mit dem teurer gewordenen Gas hergestellt wird, haben europaweit einige Unternehmen ihre Ammoniak-Produktion gedrosselt oder sogar gestoppt. Forstunternehmer Sebastian Eberl klagt, dass der Preis für AdBlue seit Jahresanfang pro Liter von 28 Cent auf 36 Cent geklettert sei.

Ohne AdBlue läuft nichts

Der Holzeinschlag in den Wäldern startet jetzt in die Hauptsaison. Die Harvester sind täglich im Einsatz. Der Druck ist groß. 5.000 Liter AdBlue braucht allein Sebastian Eberl pro Jahr für seine Maschinen, ohne den Harnstoff würde der Betrieb stillstehen. Noch dazu müsse das AdBlue sehr rein sein und von in hoher Qualität. Es dürfe nicht verschmutzt sein und man könne da "nicht einfach irgendwas reinschütten".

Schwierige wirtschaftliche Situation für Forstunternehmen

Nicht nur Sebastian Eberl, sondern alle Forstunternehmer müssen oft Jahresverträge mit fixen Preisvereinbarungen erfüllen. Aber die teuren Maschinen müssen abbezahlt werden. Erst im Frühjahr hat sich Eberl einen neuen Harvester für 650.000 Euro gekauft.

Für Landwirte sind Dieselpreise das kleinere Problem

Auch Landwirte betanken ihre Maschinen mit Diesel. Doch die Dieselpreise seien im Gegensatz zu den Düngerpreisen überschaubar, sagt Agrar-Ökonom Jörg Reisenweber. Schließlich sei ein Großteil der landwirtschaftlichen Arbeiten wie Pflügen und Säen von Wintergetreide heuer schon gemacht.

Nach seinen Berechnungen hatten Landwirte im Jahr 2021 durch den Preisanstieg bei Diesel beispielsweise pro Hektar Weizen 25 Euro mehr Ausgaben. Das sei verkraftbar. Ein Problem hätten derzeit allerdings Landwirte, die Körnermais trocknen müssen. Durch die gestiegenen Energiepreise kostet das jetzt 600 Euro pro Hektar, doppelt so viel wie letztes Jahr.

Auch Mehl könnte teurer werden

Zu guter Letzt klagen über steigende Produktionskosten auch die bayerischen Mühlen. Der Präsident des Bayerischen Müllerbundes, Rudolf Sagberger, warnt vor den Folgen der Preisexplosionen in den Bereichen Energie, Rohstoffe und Transport. Ebenso fürchten die Müller um die Qualität des Mehls. Denn würden manche Landwirte nächstes Jahr tatsächlich weniger düngen, würde das zu schlechteren Getreidequalitäten führen.