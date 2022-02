Lamilux in Rehau erzielt neuen Umsatz-Rekord

Trotz Corona und Engpässen bei der Lieferung von Rohstoffen hat die Firma Lamilux in Rehau 2021 mit 335 Millionen Euro den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte erzielt. Dies entspreche einer Umsatzsteigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte der Hersteller von Lichtkuppeln und Glasdächern am Montag mit. Bereits 2020 konnte das Unternehmen von der höheren Nachfrage nach Wohnmobilen und Schutzwänden profitieren.

Rekord nicht nur beim Umsatz, sondern auch bei den Beschäftigten

Bei der Zahl der Beschäftigten legte das Familienunternehmen um fünf Prozent auf rund 1.250 Beschäftigte zu, heißt es in der Mitteilung des 1909 gegründeten Unternehmens. Auch das sei ein neuer Rekord. Lamilux beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 95 Auszubildende. Damit sei die Ausbildungsquote von acht Prozent sehr hoch. Am Firmenstammsitz in Rehau plant das Unternehmen derzeit zwei neue Fertigungshallen.