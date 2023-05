Lama und Alpakas begeistern Senioren: Tierbesuch in der Pflege

Mit drei "Therapietieren" im Gepäck geht es von der Orenda-Ranch in Reichenbach, einem Ortsteil von Münnerstadt, in die Tagespflege SeniorenWohnen St. Elisabeth nach Schonungen: Das Lama Ritchie und sein Alpaka-Kumpel Urmel waren schon häufig für die tiergestützte Therapie im Einsatz. Das zweijährige Alpaka Fabergé darf diesmal auch mit. Es soll sich das Verhalten von seinen erfahreneren Tierkollegen abschauen und wird an die Rolle des Therapietiers noch herangeführt, erklärt Besitzerin und Psychotherapeutin Birgit-Appel-Wimschneider. Sie wählt die Tiere für die tiergestützten Therapieeinsätze ganz gezielt aus: Wichtig sei, dass die Tiere besonders gelassen sind, aber auch neugierig: auf Menschen, auf neue Situationen und auf direkten Kontakt.

Viele Fragen zu den Tieren - und eine Sorge

Für den Einsatz in der Senioreneinrichtung sind zur Unterstützung noch drei Helferinnen mit dabei. 26 Seniorinnen und Senioren sitzen in einem Gemeinschaftsraum im Stuhlkreis. Ritchie, Urmel und Fabergé werden reihum zu ihnen geführt. Schnell nehmen die älteren Menschen Kontakt zu ihnen auf, streicheln die Tiere oder sprechen sie an. "Das gibt eine gute Wolle", sagt eine Seniorin und greift in das Fell von Lama Ritchie. Man spüre gar nicht mehr, wo sich die Haut befindet, stellt sie fest.

Es sei eine schöne Abwechslung und mal etwas Neues, freut sich ein älterer Herr im Rollstuhl. Allerdings gibt es auch die vorsichtige Frage, ob die Tiere wohl spucken? Keine Sorge, kann die Therapeutin beruhigen: "Sie spucken normalerweise nicht auf den Menschen. Außer sie sind fehlgeprägt, das heißt, dass sie die ersten sieben, acht Monate zu viel Menschenkontakt hatten, da wird der Mensch als Herdenmitglied angeschaut. Ansonsten spucken sie eigentlich nur untereinander", erklärt Appel-Wimschneider. Wenn man aber in der "Schusslinie" steht, also zwischen zwei Tieren, könne es natürlich auch sein, dass man zufällig erwischt werde.