Lam: Verunglückter Gleitschirmflieger ist außer Lebensgefahr

Der 59-jährige Mann aus Tschechien, der am Donnerstag am Osser mit seinem Gleitschirm abgestürzt war, ist inzwischen außer Lebensgefahr. Das sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Bad Kötzting dem BR. Der Schwerverletzte liege noch auf der Intensivstation eines Krankenhauses, sei aber nach Auskunft der Ärzte jetzt stabil.

Unfallursache ist weiterhin unklar

Die Unfallursache ist weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt. Wahrscheinlich muss ein Gutachter hinzugezogen werden, um zu klären, ob ein Material- oder ein Bedienfehler oder eine andere Ursache vorliegt. Nach Auskunft einer Zeugin, die bei dem Unfall gerade auf der Osserwiese unterwegs war, sei der Gleitschirm während des Flugs plötzlich in der Luft zusammengeklappt. Sie hatte dann zusammen mit ihrem Begleiter sofort die Rettungskräfte alarmiert.

Aufwendige Rettungsaktion an Steilhang

Der 60-Jährige war am Donnerstag mit dem Gleitschirm auf der Osserwiese, einer Wiese unter dem Gipfel des Bergs Großer Osser, gestartet. Die Wiese ist ein bei Gleitschirmfliegern beliebter Startpunkt. Er war rund 15 Minuten in der Luft, stürzte dann ab und blieb in einem steilen Felshang liegen. Die Rettung des lebensgefährlich verletzten Mannes war aufwendig. Er wurde mithilfe der Seilwinde eines Hubschraubers von der Bergwacht geborgen.