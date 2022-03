Laienmusiker im zweiten Corona-Jahr: "Wir sind arg gebeutelt"

Wer will vorsingen? In der Musikschule Wolfratshausen gehen die Hände hoch. Die Erst- und Zweitklässler im Chor sind begeistert, sobald es ums Singen geht. Die "Generation Corona", nennt sie der Leiter Emanuel Schmidt. Bei der Probe Abstand zu halten sind die Jungs und Mädchen längst gewohnt, auch den digitalen Unterricht haben sie gut gemeistert. Außergewöhnlich motiviert seien sie, sagt Schmidt. "Es sind Kinder, die mit großer Ernsthaftigkeit bei der Sache sind.“

Von Wartelisten zu freien Plätzen

Aber: Es sind weniger. Die Anfängergruppen proben bei zwei Drittel der Kapazität – früher gab es oft Wartelisten. Doch der Chor ist damit nicht alleine. Die Zahl aktiver Sänger sei in der Corona-Krise gesunken, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, sagt Iris Rößler vom Bayerischen Sängerbund. "Da konnten die Kinder zum Teil überhaupt nicht proben oder die Regeln waren sehr unklar, so dass sich viele nicht getraut haben zu proben, selbst wenn es erlaubt war."

Weniger Nachwuchswerbung

Ein Grund könnte auch sein, dass die Chöre an Schulen weniger um Nachwuchs werben konnten. "Normalerweise gehen wir in die Grundschulklassen und singen mit den Kindern ein Lied", erzählt Chorleiter Schmidt. "Das ist für uns eine wichtige Sache, auch um einen persönlichen Kontakt zu gewinnen." In der Krise war das aber nur sehr eingeschränkt möglich. Einmal habe er sogar Werbung gemacht, bei der er vorgesungen habe – und die Kinder sich ihren Teil des Liedes im Kopf vorstellen mussten. Auch viele Live-Auftritte habe die Krise verhindert.

Laienmusik unter Druck

Nach zwei Pandemiejahren habe die Laienmusik mit einem Schwund an Mitgliedern zu kämpfen, sagt Andreas Horber vom Bayerischen Musikrat – nicht nur im Kinder- und Jugendbereich. Auch ältere Musizierende würden oft pausieren, aus Sorge, sich anzustecken. Viele Berufstätige blieben lieber daheim, als eine mögliche Quarantäne in Kauf nehmen. Aufgelöst hätten sich in der Krise manche Gruppen, um die es ohnehin schlecht bestellt war, etwa ältere Männerchöre im Bayerischen Wald.

Couch statt Chorabend

Mitunter sei aber auch der Zusammenhalt in Musikgruppen erodiert. "Natürlich ist es so, dass die Menschen in der Krise gemerkt haben, dass man es auch ganz gut daheim aushalten kann", sagt Horber. Digitale Angebote hätten nicht alle erreicht, gerade bei der Musik sei das schwierig.

Wie bei anderen Freizeitangeboten bleibe die Nachfrage oft hinter dem Angebot zurück, obwohl viel mehr möglich wäre. Zudem waren bis vor Kurzem Ungeimpfte von Proben ausgeschlossen. Inzwischen gilt für die Laienmusik wieder 3G. Man hoffe, Mitglieder zurückzugewinnen, so Horber.