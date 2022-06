Laien und Profis bilden Symphonic-Mob in Bad Kissingen

Die Saale-Zeitung hat zu ihrem 175-jährigen Jubiläum in Bad Kissingen einen sogenannten Symphonic-Mob organisiert. Dazu haben sich Samstagnachmittag rund 200 Laien-Musiker aus dem Verbreitungsgebiet der Zeitung unter freiem Himmel versammelt und gemeinsam mit rund 100 Profis vom Symphonie-Orchesters des Hessischen Rundfunks einige einfache Musikstücke gespielt. Wegen der großen Hitze wurde die Aktion vom Innenhof den Luitpoldbades in den Kurgarten verlegt.

Vorbereitung zuhause

Die Teilnehmer konnten sich im Vorfeld die Noten zu den Stücken im Netz herunterladen. Die fortgeschrittenen Laienmusiker erhielten die etwas komplizierteren Noten, die Anfänger einfache, auf ihr Können runtergebrochene Sätze, die sie einstudieren konnten. Das HR-Orchester hatte am Freitagabend unter der Leitung von Dirigent Alain Altinoglu den Kissinger Sommer eröffnet und war deshalb vor Ort.

Idee vom Intendanten

Das Projekt richtete sich an alle: an den Fünfjährigen, der gerade beginnt, die Trommel zu schlagen oder an die 80-Jährige, die ihre Klarinette extra dafür wieder entstaubt hat und wer kein Instrument hatte, konnte im Chor mitsingen. So lautete der Aufruf der Saale-Zeitung. Die Idee für den Symphonic-Mob stammt von Alexander Steinbeis, dem neuen Intendanten des Kissinger Sommers. Steinbeis hatte einen vergleichbaren Symphonic-Mob bereits in Berlin auf die Beine gestellt.