Laien-Chöre freuen sich auf erste Proben seit Corona

Die Probe unter anderem von Chören soll einfacher werden. Deswegen hat der Freistaat einige Corona-Einschränkungen gelockert – bei Mindestabständen und der Maskenpflicht. Der "Heart Chor" Regensburg nutzt die Lockerungen und wagt sich das erste Mal seit Corona wieder mit rund 60 Sängerinnen und Sängern in einen Proberaum. Wenn auch mit Bauchschmerzen.

Singen ohne Maske

"Bei Proben von Chören und Laienmusikensembles sind nun keine Mindestabstände mehr zwingend vorgeschrieben. Mit der 3G-Regel sorgen wir für Schutz, auch wenn beim Musizieren Maske und Abstand nicht konsequent eingehalten werden können", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Auch bei der Maskenpflicht wird gelockert: wer mit Maske nicht musizieren kann, wie das zum Beispiel bei Sängern der Fall ist, muss keine tragen.

Angst vor Superspreadern

Mit den Lockerungen fällt zwar für die Vorsitzende des Chores, Karin Hirmer, viel Organisationsarbeit weg, ganz wohl fühlt sie sich bei dem Gedanken, am Sonntag wieder 60 Leute in einem Raum proben zu lassen, aber noch nicht. Auch wenn Lockerungen erlaubt sind - die Angst vor einem Corona-Ausbruch ist da, denn nicht alle Mitglieder seien geimpft. "Für mich war sehr problematisch, in den letzten eineinhalb Jahren, die Verantwortung zu tragen. Gerade am Anfang gab es ja diese Superspreader bei Chorproben und das schockiert einen dann schon. Und da wollte ich einfach nicht die Vorsitzende von einem Chor sein, wo das passiert", so Hirmer.

Erste Begegnung mit neuer Chorleiterin

Auch die neue Chorleitung, Claudia Zormeier, ist vor der großen Probe am Sonntag nervös. Sie hat am Jahresanfang den Chor übernommen, seitdem aber weder live gesehen, noch live gehört. Auch ist sie gespannt, wie sich der Chor gesamt - mit allen 60 Mitgliedern - anhört. Bisher wurde nur mit einzelnen Gruppen geprobt - und das auch nur online über Videochat. "Das hatte eigentlich mit der richtigen Chorleitungs-Arbeit relativ wenig zu tun, weil ich ja mit dem Klavier und Mikrofon vorm Laptop saß und eigentlich eine One-Woman-Show gemacht habe, dadurch dass alle Chor-Sängerinnen eigentlich stumm waren", erklärt Zormeier. Sie spielte und sang den Teilnehmern vor, anschließend sang jeder Sänger und jede Sängerin für sich alleine vor dem Laptop mit.

Chor-Sänger zufrieden mit Online-Angeboten

Mit Chorarbeit hätten die Online-Angebote laut Sänger Jens Falck nichts zu tun gehabt. Er bezeichnet sie eher als "Strukturerhaltungsmaßnahme". Dennoch kann er gerade den Online-Proben im Nachhinein viel Positives abgewinnen, da die Chor-Mitglieder durch die regelmäßigen Chat-Termine motivierter waren und mehr geübt hätten, als sonst, so der Sänger: "Und in diesem Fall war es dann tatsächlich so, wenn wir jetzt wieder zusammen sind, dass die Sachen dann einfach funktionieren. Nicht was den Chor angeht. Weil klanglich war da gar nichts. Man muss schon zusammen in einem Raum stehen, um sich auch zu hören", meint der Chor-Sänger.

Vorfreude bei den Sängern

Jens Falck freut sich deshalb schon sehr, am Sonntag wieder mit allen Mitgliedern des Chors zu singen. Dass die Masken dabei keine Rolle mehr spielen und sich alle wieder wieder ins Gesicht singen, schreckt ihn nicht ab: "Das ist überhaupt nicht komisch. Ich fände es eigentlich ganz angenehm, wieder den Klang insgesamt zu hören."

Konzerte auf der Kippe

Wie die erste Gesamtprobe nach Corona klingt und ob das Proben online die letzten Monate etwas bewirkt hat, hört der "Heart Chor" dann am Sonntagabend. Anschließend wird weiter geprobt für die große Konzertreihe im Mai 2022. Die Vorbereitungen darauf gestalten sich problematisch, da man jetzt schon Säle buchen und hierfür kalkulieren müsse, sagt Karin Hirmer. "Wir sind ein Verein mit einem gewissen Budget und wenn wir nicht wissen, wie voll wir machen können, dann gestaltet sich das problematisch", so Hirmer. "Wir hoffen stark, dass es klappt, da arbeiten wir schließlich sehr akribisch hin", sagt Chorleiterin Claudia Zormeier.