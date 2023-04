Laien bei Bischofssynoden: Große Reform oder Beruhigungspille?

Mehr Mitspracherechte für Frauen und für Laien in der katholischen Kirche: Das hatte Papst Franziskus schon mehrfach angekündigt, nun folgen tatsächlich Taten. Der Vatikan hat beschlossen, dass bei weltweiten Bischofssynoden zukünftig auch Männer und Frauen mitentscheiden dürfen, die keine Kleriker oder Ordensleute sind. Die Reaktionen in den Kommentarspalten sind gespalten: Ist es eine "Revolution" oder doch nur eine "Beruhigungspille"?

Bisher waren Laien nur Berater, nicht Entscheider

Seit 2021 läuft ein vom Papst angestoßener weltweiter synodaler Prozess. Dabei geht es weniger um einzelne Themen, sondern nach Angaben des Generaldirektors der Synode, Kardinal Jean-Claude-Hollerich, um die Synodalität selbst. Also darum, wie Katholiken gemeinsam in der heutigen Zeit Kirche sein können. Einen Beitrag dazu hat Papst Franziskus selbst schon geliefert. Denn bei den regelmäßigen Versammlungen der Bischofssynoden, also der Treffen von Bischöfen zu gewissen Themen, waren bisher zwar auch Nicht-Kleriker zugelassen, aber nur als Berater, nicht als Entscheider. Beim nächsten Treffen im Oktober in Rom sollen 70 Laien erstmals mitbestimmen dürfen.

Mindestens die Hälfte davon sollen Frauen sein. Für einen "ganz kleinen Schritt", aber einen "wichtigen Schritt" hält das Thomas Söding, Vize-Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. "Es ist ein systemischer Schritt, weil jetzt diese ganze Ideologie zusammengebrochen ist mit dieser einen kleinen Entscheidung: Die Laien dürfen zwar mit beraten, aber am Ende entscheiden nur die Bischöfe. Katholisch geht anders", meint Söding.

Initiative forderte 2023 bereits Laienvertretung bei Synoden

Auch die katholische Reformbewegung "Wir sind Kirche" kommentiert die Entscheidung des Papstes als "konsequenten Schritt". Das Prinzip der Synodalität bestehe seit Beginn der Kirchengeschichte. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sei es für die Bischöfe wiederbelebt worden, jetzt werde es von Papst Franziskus auf das gesamte Gottesvolk ausgeweitet. Nach der Europäischen Synodalversammlung im Februar 2023 in Prag hat eine Initiative, der auch "Wir sind Kirche" und der Katholische Deutsche Frauenbund angehören, bereits beantragt, Laienvertreter mit gleicher Stimmkraft wie Bischöfe auf der Weltsynode zuzulassen.

Was bisher noch unklar ist: Nach welchen Kriterien die Laienvertreter ausgewählt werden und mit welcher Verbindlichkeit die Entscheidungen der Weltsynode getroffen werden. Auf Europa könnten demnach rund 20 Sitze entfallen. "Wir sind Kirche" hofft, dass möglichst viele "reformfreudige Frauen und Männer" dabei sind.

De Facto werden die Laien zukünftig etwa 25 Prozent der Gesamtteilnehmer der Bischofssynode ausmachen. Das bedeutet, ohne die Zustimmung vieler Bischöfe wird es auch in Zukunft nicht gehen. Trotzdem sieht Hiltrud Schönheit, Vorsitzende des Katholikenrates der Region München, eine Chance: "In dem Moment, wo eine solche Gruppierung eine andere Zusammensetzung bekommt, entstehen neue Dynamiken. Und aus diesen Dynamiken werden andere Dinge entstehen." Das beobachte man auch in anderen Gremien, meint Schönheit. "Da sind dann ein oder zwei Frauen in irgendwelchen Gremien und plötzlich stellen die Männer fest: Oh, da wird ja ganz anders gearbeitet."

Bischof Bertram Meier: Änderungen gehen in richtige Richtung

Zumindest gehen die Änderungen im Vatikan in die richtige Richtung, meint der Augsburger Bischof Bertram Meier, der auch als einer von drei deutschen Bischöfen an der Synode teilnehmen wird. "In diesen Wein der Freude muss ich auch der Ehrlichkeit halber etwas Wasser gießen", sagt Meier. "Denn dass jetzt die Öffnung für Laien gegeben ist, das klingt beim ersten Anhören positiv, aber der Papst fühlt sich in seinem Selbstverständnis durchaus auch als oberster Lehrer." Es hänge deshalb sehr stark am Papst, ob und wieweit er die Beschlüsse der Synodalversammlung im Oktober dann auch in die Tat umsetze.

Tatsächlich kann die Weltbischofssynode mit einer Zweidrittelmehrheit zwar Beschlüsse fassen, es bleibt aber dem Papst überlassen, ob er diese als verbindliche Kirchenlehre übernimmt oder nicht. Bischof Meier erinnert in diesem Zusammenhang an die Amazonas-Synode im Jahr 2019. Damals hatten die Synodalteilnehmer dafür gestimmt, auch verheiratete Männer in bestimmten Fällen zum Priesteramt zuzulassen. Der Papst hatte das Thema in seinem abschließenden, nachsynodalen Schreiben allerdings mit keinem Wort erwähnt.