09.06.2021, 05:49 Uhr

500.000 Euro Schaden nach Lagerhallenbrand in Burglengenfeld

Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr am Abend in Burglengenfeld im Kreis Schwandorf: Dort ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Wegen eventueller giftiger Dämpfe war der Brandort weiträumig abgesperrt. Die Löscharbeiten dauerten bis 2 Uhr nachts.