Lagerhallen-Großbrand in Oberau: Fahrlässige Brandstiftung?

In der Werkstatt im Anbau waren mehrere Mitarbeiter beschäftigt - sie konnten sich ins Freie retten. Auch eine Familie, die in einer Dachgeschosswohnung im Anbau lebt, blieb unverletzt. Allerdings wurde ihr Zuhause komplett zerstört - die Familie muss sich nun vorerst eine andere Bleibe suchen. Momentan sind Eltern und Kinder bei Verwandten untergekommen. Die Gemeinde will sich aber mit ihnen zusammensetzen und gemeinsam eine längerfristige Lösung finden.

Halle brannte nieder

Das Feuer griff rasch vom Anbau auf die angrenzende Lagerhalle eines Zeltverleihs über - als die Feuerwehr eintraf, stand sie bereits im Vollbrand. Da darin auch mehrere Gasflaschen gelagert wurden, mussten die Einsatzkräfte sie zuerst bergen. Das gelang ihnen zum Glück rechtzeitig. Allerdings brannte die Halle komplett nieder.

Stundenlang stiegen dicke, weiße Rauchwolken über Oberau auf. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da die Dämpfe giftig sein können. Erst am Nachmittag konnte der Brand komplett gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro.

Gasflaschen aus Lagerhalle in Sicherheit gebracht

Fünf Mitarbeiter konnten sich aus der brennenden Werkstatt retten, vier Personen wurden leicht verletzt, eine Person erlitten eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits die angrenzende Lagerhalle einer Zeltverleihfirma im Vollbrand. Da im Inneren auch mehrere Gasflaschen gelagert wurden, konzentrierte sich die Feuerwehr auf die Bergung dieser Gasflaschen. Sie konnten in Sicherheit gebracht werden.

Feuerwehren aus dem Umland im Einsatz

Feuerwehren aus dem gesamten Umland wurden zusammengezogen. Mithilfe eines Baggers wurde das Dach geöffnet, um an den Brandherd zu kommen.