Seit Freitagmorgen brennt es in der Lagerhalle eines Agrarhändlers in der Mindelheimer Bahnhofstraße. Die Feuerwehr hat den Brand laut Polizei inzwischen unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern aber noch an. Die Anwohner sollen ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzt wurde bisher niemand, der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Züge fahren Bahnhof Mindelheim nicht mehr an

Der Bahnhof in Mindelheim wird derzeit nicht angefahren, die Züge aus München enden in Türkheim, die Züge aus Memmingen wenden in Stetten. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Brandursache noch unbekannt

Mitarbeiter des Agrarhandels in der Bahnhofstrasse hatten kurz vor halb acht zunächst Rauch und kurz darauf auch Feuer im oberen Stockwerk der Lagerhalle festgestellt. Kurz darauf stand dann der Dachstuhl komplett in Flammen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach der Ursache.