Werkstatt nahe Tankstelle und Autohaus brannte in Pegnitz

Im Nebengebäude einer Tankstelle in Pegnitz ist am Dienstagmorgen (21.04.20) gegen 07.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) Bayreuth/Kulmbach sprach auf Nachfrage des BR von einer "heiklen Nummer".

Feuerwehr muss Dach der Werkstatt öffnen

Wie die Polizei auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilte, brannte es in einer Werkstatt. Die Halle ist Teile eines Gebäudekomplexes, zu dem neben der Tankstelle auch ein Autohaus gehört. Wie die ILS weiter mitteilt, stand das Dach der Halle in Flammen und musste geöffnet werden. Immer wieder sorgten starke Windböen dafür, dass das Feuer neu entflammte. Dass es auf die Öl- und Benzintanks der Tankstelle übergreifen könnten, sei nie ganz auszuschließen gewesen, so ein Sprecher der Feuerwehr.

240 Einsatzkräfte sind im Einsatz

Zwei Löschzüge seien nach-alarmiert worden, vier Löschzüge aus dem südlichen Landkreis Bayreuth befanden sich vor Ort. Rund 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. 25 Ehrenamtliche des Roten Kreuzes und sechs Mitarbeiter der Malteser waren vor Ort, dazu etwa zehn Polizeibeamte. Erst um kurz vor 12.00 Uhr war das Feuer gelöscht.

Brandfahnder nehmen ihre Arbeit auf

Die Bundesstraße 2 war noch bis in den Nachmittag in Höhe der Einsatzstelle zwischen Sauerbruch- und Veldensteiner Straße gesperrt. Am Mittwoch (22.04.20) wollen Brandfahnder der Polizei ihre Arbeit aufnehmen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einen sechsstelligen Eurobereich.