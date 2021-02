Lagerhalle mit Öltanks abgebrannt: eine Million Euro Schaden

Die Flammen griffen auf das Dach und die oberen Etagen eines benachbarten Mehrfamilienhauses über, das nach derzeitigem Stand nicht mehr bewohnbar ist. Menschen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht.

Verunreinigtes Löschwasser in Erdreich eingedrungen

Am Rand des Anwesens entfernt ein Bagger am Mittwoch das Erdreich auf ungefähr 30 Meter Länge. Dort ist in der Nacht mit Öl verunreinigtes Löschwasser ins Erdreich eingedrungen.

Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr hatte Mittwochvormittag noch einen Hubschrauber im Einsatz, um aus der Luft zu überprüfen, ob alle Glutnester entdeckt worden sind.