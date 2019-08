Lagerhalle in Parkstein komplett niedergebrannt

In einem Industriegebiet in Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist Samstagfrüh gegen 3.30 Uhr eine Lagerhalle komplett niedergebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Laut Polizei entstand jedoch ein Schaden in Höhe von mindestens 250.000 Euro.

Massive Hitzeentwicklung

Eine genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Zu der Zeit habe es aber ein Gewitter über Parkstein gegeben, somit könne man auch einen Blitzschlag nicht ausschließen, so ein Sprecher der Polizei.

"In der Lagerhalle war neben Holz und Briketts auch Kohle gelagert. Deswegen kam es zu einer massiven Hitze- und Rauchentwicklung." Sprecher der Polizei

Die Feuerwehr Parkstein konnte erst nach sieben Stunden Löscharbeiten Entwarnung geben. Durch das Feuer wurde auch ein Lastwagen in der Nähe der Halle und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle zerstört. Anwohner hatten in der Früh den Brand bei der Polizei gemeldet.