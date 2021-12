Brand in Lagerhalle in Nürnberg-Altenfurt ist gelöscht

Im Nürnberger Ortsteil Altenfurt ist die Feuerwehr am Nachmittag zum Brand in der Lagerhalle einer Papierfabrik gerufen worden. Eine Staubfilteranlage war in Brand geraten. Mittlerweile ist der Brand in der Raudtener Straße gelöscht.

80 Einsatzkräfte vor Ort

Kurz vor 14 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, weil eine Lagerhalle brannte. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. Die Feuerwehr öffnet dazu noch Fassaden- und Dachbereiche oder Rohrleitungen, in denen Wärmebildkameras kleinere Glutnester anzeigen.

Brandursache noch unklar

Nach Angaben der Feuerwehr Nürnberg waren zu Spitzenzeiten 80 Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr mit dem Brand beschäftigt. Ein Betriebsangehöriger wurde leicht verletzt. Für die Anwohner bestand laut Feuerwehr keine Gefahr. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.