vor 22 Minuten

Lagerhalle in Mitterteich abgebrannt

Am Freitagmorgen ist in Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth die Lagerhalle eines Metallbaubetriebes abgebrannt. Ein angrenzendes Wohnhaus konnte die Feuerwehr retten. Nach ersten Schätzungen geht der Schaden in die Hunderttausende.