Lagerhalle in Großostheim komplett ausgebrannt

In der Nacht zum Samstag ist eine Lagerhalle in Großostheim (Lk. Aschaffenburg) komplett in Flammen aufgegangen. Gegen 1.45 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr in Großostheim, die sofort mit mehreren Nachbar-Feuerwehren in die Mühlstraße ausrückte. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand eine frühere Kleiderfabrik, die aktuell als Lagerhalle genutzt wurde, über mehrere Geschosse bereits im Vollbrand.

Großaufgebot der Feuerwehr

Dabei konnte die Feuerwehr auf insgesamt 25 Fahrzeuge und rund 100 Feuerwehrfrauen und -männer aus Großostheim, Wenigumstadt, Stockstadt, Niedernberg und Schaafheim zurückgreifen. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen der Unterstützungsgruppe Rettungsdienst der BRK Bereitschaften aus Großostheim und Niedernberg zur Absicherung der Feuerwehr im Einsatz.

Gebäude komplett ausgebrannt

Zur Brandbekämpfung kamen mehrere Drehleitern und Strahlrohre zum Einsatz. Ein Innenangriff war nicht mehr möglich. Trotz des massiven Kräfteeinsatzes konnte nicht mehr verhindert werden, dass das gesamte Gebäude komplett ausgebrannt ist. Vorsorglich standen auch Kräfte des Rettungsdienstes bereit, welche jedoch nicht eigreifen mussten. Verletzt wurde niemand.

Noch keine Infos zur Brandursache

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin. Bezüglich der Brandursache haben noch in der Nacht Beamte der Kripo Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe dürfte sich mindestens im hohen sechsstelligen Bereich bewegen.