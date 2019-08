Lagerhalle in Eging am See abgebrannt - Millionenschaden

Bei einem Brand in Eging am See im Landkreis Passau ist eine Lagerhalle komplett abgebrannt. Dabei sind auch mehrere Gasflaschen explodiert. Der Schaden liegt laut Polizei im Millionenbereich. Das Feuer war in einem Gewerbegebiet in Eging am See gegen 8 Uhr früh ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bagger musste Dach abreißen

Für die Feuerwehr waren die Löscharbeiten am Mittwochvormittag eine Herausforderung. Um zum Brandherd vorzudringen, musste das Dach mit einem Bagger geöffnet werden. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Erst am Nachmittag wurde die Warnung aufgehoben.

Laut einem Sprecher der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand in weniger als zwei Stunden unter Kontrolle. Die Halle, in der unter anderem Fahrzeuge, Geräte, Spezialwerkzeuge, Kabel und Rohre lagerten, sei völlig zerstört worden.

Die Ursache des Brandes ist immer noch unklar. Spezialisten konnten den Brandort noch nicht betreten, so ein Sprecher. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.