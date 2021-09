Lagebild Korruption 2020: Mehr Geld, mehr Bestechung

Im Frühsommer 2020 endet vor dem Regensburger Landgericht der zweite Korruptionsprozess gegen Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Das Urteil: Ein Jahr auf Bewährung. Wegen Bestechlichkeit. Es ist das vorläufige Ende von vier Jahren Ermittlungen. Der Fall hat Schlagzeilen gemacht und zwar über die Grenzen der Domstadt hinaus. Doch hat der Fall Wolbergs bundesweit etwas verändert? Das am Mittwoch vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichte Lagebild zur Korruption bestätigt: Korruption hat nach wie vor Hochkonjunktur.

Starker Anstieg bei Bestechung und Bestechlichkeit

Korruptionsstraftaten bleiben laut Lagebild auf hohem Niveau. Mit insgesamt 5.510 Straftaten sind sie sogar leicht angestiegen. Ein genauer Blick auf die Zahlen verrät: Vor allem die Fälle von Bestechung haben stark zugenommen und befinden sich mit 1.862 gemeldeten Straftaten auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Parallel dazu sind auch die Fälle von Bestechlichkeit um fast 50 Prozent angestiegen (2019: 1.107; 2020: 1.617).

Vorteile im Wert von halber Milliarde Euro

Die starke Zunahme bei diesen Korruptionsdelikten spiegelt auch der Gesamtwert der durch Korruption erlangten Vorteile wieder: Auf fast eine halbe Milliarde Euro lassen sich die Vorteile zusammenrechnen, die 2020 durch Korruption erzielt wurden.

Hauptziel öffentliche Verwaltung

Vorrangiges Ziel von Privatpersonen wie Unternehmen bleibt die öffentliche Verwaltung, die Aufträge erteilt oder Anträge genehmigen muss. Unter den Adressaten befinden sich neben Sacharbeitern auch Amtsträger, die Vorteile angenommen oder sich bestechen haben lassen. Ihr Anteil hat im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht zugenommen (von 67 auf 71 Prozent). Die Anzahl der Fälle, bei denen sich ein Mandatsträger wie ein Abgeordneter oder Stadtrat hat bestechen lassen, hat sich sogar verdoppelt (2019: 7; 2020: 15). Ermittlungen im Rahmen der sogenannten Maskenaffäre dürften hier noch nicht eingerechnet sein. Der Skandal kam erst im Frühjahr 2021 auf.

Bestechlichkeit im Gesundheitswesen: Neuer Höchststand

Trotzdem gibt die Bestechlichkeit im Gesundheitswesen Anlass zur Sorge: 2020 hat sie mit bundesweit 165 registrierten Straftaten den bisherigen Höchststand erreicht. Fünf Jahre zuvor waren es gerade einmal acht Fälle. Seitdem sind die Fallzahlen kontinuierlich gestiegen. Auch wenn Unternehmen aus dem Dienstleistungsgewerbe oder dem Bausektor nach wie vor besonders zahlreich in der Statistik auftauchen, so bemerkt das BKA in seinem neuesten Lagebild: Der Einfluss der Medizin- und Pharmabranche im ersten Pandemiejahr ist stark gewachsen.

Andere Art von Bestechungen wegen Corona-Pandemie?

Laut BKA soll die Corona-Pandemie keine besonderen Auswirkungen auf die Kriminalitätslage haben. Auffällig ist aber, dass im ersten Pandemie-Jahr vor allem mit Bargeld versucht wurde, sich Vorteile zu verschaffen (69,8 Prozent der Fälle). Zum Vergleich: 2019 war noch die Einladung zu Veranstaltungen in 75 Prozent der Fälle das beherrschende Mittel zum Zweck. Ein Jahr später und wohl wegen vermehrt ausfallender Veranstaltungen ist diese Art der illegalen Einflussnahme auf 5,8 Prozent gesunken.

Ermittelter Schaden: Rund 80 Millionen Euro

Der Wert eines Vorteils ist von dem entstandenen Schaden für Dritte zu unterscheiden. Dieser beläuft sich 2020 auf 81 Millionen Euro und ist damit um rund 72 Prozent höher als im Vorjahr. Das BKA verweist darauf, dass die Summe das tatsächliche Ausmaß nur bedingt wiedergibt. Sowohl bei der Schadensumme als auch bei den Korruptionsstraftaten dürfte die Dunkelziffer weitaus höher sein. Trotz langsam etablierter Präventionsmaßnahmen wie einem Rotationsprinzip in der Verwaltung ist Korruption ein sogenanntes Täter-Täter-Delikt, bei der es selten ein eindeutiges Opfer gibt. Den Schaden trägt meist die ganze Gesellschaft.

"So kann Korruption das Grundvertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit und Handlungsfähigkeit des Staates bzw. die Integrität der Wirtschaft erheblich beeinträchtigen." Bundeslagebild Korruption 2020, Bundeskriminalamt