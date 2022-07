Lage in vielen Krankenhäusern wieder angespannt

Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen fehlen wieder mehr Pflegekräfte in Krankenhäusern in Niederbayern und der Oberpfalz. Das hat eine stichprobenartige BR-Umfrage unter den Krankenhäusern ergeben.

Keine Sommer-Entspannung

Am Uniklinikum in Regensburg bezeichnet ein Sprecher die Situation in der Pflege derzeit als "angespannt und herausfordernd", wegen der vielen Krankheitsfälle und des "generellen Personalmangels." Durch gezielte personelle Umverteilungen könne man den Betrieb der Intensivstationen aber aufrechterhalten und die Notfallversorgung gewährleisten, so ein Sprecher.

Im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg ist keine "sommerliche Entspannung" wie im Vorjahr zu verspüren, sagte der ärztliche Direktor Niels Zorger dem BR:

"Die Lage auf den Intensivstationen, aber auch im gesamten Krankenhaus ist unverändert sehr angespannt. Während der Patientenzustrom sowohl mit planbaren Eingriffen als auch über die Notaufnahme einen Stand wie vor der Pandemie erreicht hat, sind durch die hohen Krankheitsausfälle des Personals nur ca. 80 Prozent der Intensiv- und Normalbetten zu betreiben." Niels Zorger, Ärztlicher Direktor Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg

Wieder mehr Corona-Patienten

Zu Personalnot kommt es im St. Josef Krankenhaus in Regensburg bislang nicht, allerdings steigt derzeit die Zahl der Covid-Patienten wieder. In den vergangenen Wochen waren es hier meist nur drei Personen, die wegen Corona auf der Normalstation lagen. Derzeit seien es neun, sagte eine Krankenhaussprecherin dem BR.

In Amberg sei die Lage "normal"

Am Klinikum St. Marien in Amberg ist die Lage auf den Intensivstationen derzeit relativ "normal". Die Personalausfälle sind zwar etwas häufiger, aber bei weitem nicht so wie es schon einmal gewesen ist, sagte der stellvertretende Pflegedirektor Christoph Zollbrecht zum BR. Für den Fall der Fälle stünde ein Notfallplan zur Verfügung. Sollte es zu nicht kompensierbaren Mitarbeiter-Ausfällen kommen, würden weniger dringende OP verschoben werden und das frei werdende Personal von der Anästhesie auf den Intensivstationen eingesetzt werden. So sei es bereits in den vorherigen Covid-Wellen umgesetzt worden, sagte Zollbrecht.

Entspannte Lage in Passau und Straubing

Weniger angespannt ist die Lage am Klinikum Passau: Hier gebe es keine größeren Personalausfälle auf den Intensivstationen. Auch am Klinikum Straubing spricht der Pflegedirektor davon, dass derzeit nur punktuell die Intensivkapazitäten reduziert werden müssen. Es gebe auch hier einen Notfallplan, der beispielsweise vorsieht, die Intensivbetten im Fall von Personalmangel von 20 auf 18 zu reduzieren. Die aktuelle Situation sei "noch zu kompensieren".

Bessere Arbeitsbedingungen? Langer Prozess

Auf die Frage hin warum es noch nicht gelungen ist, die Pflegeberufe attraktiver zu machen und für andere Arbeitsbedingungen zu sorgen, antwortete Marina Mühlbauer, Verdi-Gewerkschaftssekretärin für die Oberpfalz: "Man kann nicht von heute auf morgen den Rahmen verändern. Die Forderungen wurden von der Politik Jahrzehnte nicht ernstgenommen."