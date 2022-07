Lage in Oberfrankens Kliniken angespannt: OPs werden verschoben

In Oberfrankens Kliniken ist die Lage angespannt. Das bestätigen die Pressestellen am Freitag auf Anfrage von BR24. In manchen Häusern müssen demnach bereits Operationen verschoben werden.

153 kranke Pfleger am Klinikum Bayreuth

Am Klinikum Bayreuth sind derzeit nach Angaben der Pressestelle 153 Pflegerinnen und Pfleger im Krankenstand. Das entspricht rund zwölf Prozent des Personals in diesem Bereich. In der Folge werden Eingriffe und Operationen verschoben. Hierbei handelt es sich um "elektive Eingriffe und OPs", also solche, bei denen die Gesundheit des Patienten nicht akut bedroht ist.

Bamberg: Nur noch wichtige Operationen

Bereits Anfang der Woche hatte das Klinikum Bamberg angekündigt, aktuell nur noch wichtige Operationen durchzuführen. Grund sei der hohe Krankenstand des Personals. Aktuell sind zehn Prozent des Pflegepersonals im Bamberger Klinikum mit Corona infiziert und außer Dienst, in den Kliniken im Landkreis liegt der Krankenstand in diesem Bereich bei zwölf Prozent. Zusätzlich fallen rund fünf Prozent der Ärzte aufgrund von Corona-Erkrankungen aus.

Lage im Fichtelgebirge sehr angespannt

Beim Klinikum Fichtelgebirge sei die Lage beim Pflegepersonal durch viele Krankheitsausfälle ebenfalls sehr angespannt, so eine Sprecherin. Operationen könnten derzeit allerdings noch planmäßig durchgeführt werden, der organisatorische Aufwand sei allerdings hoch. Das Personal zeige sich in dieser Situation hochflexibel und helfe dabei, die Situation so gut es gehe zu bewältigen.

Regiomed-Kliniken sehen keinen Zusammenhang mit Corona

In Bayerns Regiomed-Kliniken, zu denen unter anderem die in Coburg zählt , sei eine Reduktion der OP-Kapazitäten nur minimal feststellbar, erklärt ein Pressesprecher. Zwar gebe es Ausfälle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, diese stünden aber nicht in einem kausalen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, heißt es weiter.

Forchheim: Keine Entbindungen am Wochenende