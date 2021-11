Lage im Corona-Hotspot Freyung-Grafenau "äußerst angespannt"

Diffuses Ausbruchsgeschehen - Impfquote niedrig

Gründe für die hohe 7-Tage-Inzidenz von aktuell 1.512 sind laut Landrat Gruber nur schwierig auszumachen: Es gebe keine regionalen Auffälligkeiten - die Ausbrüche seien quer über den Landkreis verteilt. Besonders viele Corona-Infizierte gibt es derzeit in den Altersklassen von 0 bis 14 und von 50 bis 60.

Eine gute Nachricht sei, dass die Zahl der Impfungen im Landkreis Freyung-Grafenau steigt, so der Landrat. Allerdings liege das hauptsächlich an den Drittimpfungen. Derzeit beträgt die Impfquote 57 Prozent - "weiter deutlich zu gering", wofür laut Landrat auch viele Corona-Skeptiker in der Region verantwortlich sind. Die kleine Gruppe der totalen Impfverweigerer hält Gruber für "gesellschaftlich bedenklich". "Mir fehlt dafür jegliches Verständnis." Es sei Aufgabe der Politik, so viele Menschen wie möglich zu überzeugen. Dabei nimmt er sich selbst nicht aus.

Impfwoche soll Impfquote erhöhen

Die Impfkapazitäten im Landkreis werden laut Landrat nochmal erweitert. So soll unter anderem ab dem 6. Dezember eine Impfwoche stattfinden: An sieben Tage wird dann zwölf Stunden lang geimpft. Auch niederschwellige Angebote, wie mobile Impfteams, seien weiterhin unterwegs. Einer Debatte um die Impfpflicht steht Landrat Sebastian Gruber "offen gegenüber": Er freue sich, dass darüber nun diskutiert werde.

Corona-Hotspot Freyung-Grafenau

Der Landkreis Freyung-Grafenau hat seit Tagen eine der höchsten Inzidenzen Deutschlands - heute liegt sie laut Robert-Koch-Institut mit über 1.500 auf Platz zwei. Der Kreis geht deshalb - zusammen mit sieben anderen bayerischen Regionen - ab morgen in den Lockdown. Das öffentliche Leben wird dann weitestgehend heruntergefahren: unter anderem schließen Lokale, Hotel, Sport- und Kulturstätten.