Lage im Corona-Hotspot Dingolfing-Landau entspannt sich deutlich

Nachdem der Landkreis Dingolfing-Landau erst am Mittwoch unter den kritischen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen gefallen ist, spricht das Robert Koch-Institut am heutigen Donnerstag sogar nur von einem Wert von 27,0.

Landrat erleichtert

Pro 100.000 Einwohner haben sich innerhalb einer Woche 27 Menschen neu mit Corona infiziert. Schon nach dem unterschreiten des kritischen Werts von 50 hatte sich Landrat Werner Bumeder (CSU) in einer Pressemitteilung erleichtert gezeigt: "Die Sofortmaßnahmen haben erfreulicherweise Wirkung gezeigt." Dennoch appellierte er an die Bevölkerung, sich im privaten und beruflichen Umfeld an die Regeln zu halten, um eine erneute Überschreitung des Inzidenzwerts und damit einhergehende Einschränkungen zu vermeiden.