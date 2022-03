Lage an den Tankstellen: Preise werden weiter steigen

Zwischen Donaueinkaufzentrum und Gewerbepark lässt sich in der Donaustaufer Straße in Regensburg die "Lanzinger Tanke" finden. Die Tankstelle ist gut besucht, es ist keine Zapfsäule lange unbesetzt und teilweise stehen die Autos sogar Schlange - Und das trotz eines Spritpreises von knapp zwei Euro.

Früher 90 Pfenning - Heute zwei Euro

Inhaber Ludwig Lanzinger betreibt die Tankstelle mittlerweile seit 36 Jahren, doch solche Preise wie in der vergangenen Woche, hat auch er noch nicht erlebt: "Wenn man früher für 90 Pfenning den Sprit verkauft hat, haben uns die Leute fast gewürgt und jetzt sind wir bei guten zwei Euro und jeder schnauft bloß. Das ist natürlich eine brisante Situation."

Preise sollen weiter steigen

Laut Ludwig Lanzinger sollen die Spritpreise sogar noch weiter steigen: Bereits im Einkauf seien die neuen Preise für diese Woche über 25 Cent teurer als letzte Woche. Diese Kosten sollen sich in den nächsten Tagen an den Preismasten bemerkbar machen - mit bis zu 20 Preisschwankungen pro Tag.

Solche extremen Änderungen sind laut Tankstelleninhaber Lanzinger eigentlich nicht üblich: "Vor einigen Jahren war an einem Tag vielleicht ein oder zwei Umstellungen und die letzten Jahre ist es immer mehr geworden. Wie das weitergeht weiß man auch nicht."

Kunden reagieren mit Unverständnis gegen die Regierung

Die Reaktionen der Kunden auf die hohen Preise sind unterschiedlich. Laut Lanzinger gebe es "welche die sich extrem aufregen aber nicht gegen uns." Die Wut geht gegen die Regierung und gegen die Preispolitik der Konzerne.

Der Schock über die Preisexplosionen sitzt bei den Autofahrern tief. "Ich bin geschockt und es kommt soweit dass wir nicht mehr Autofahren können, weil du es dir nicht mehr leisten kannst. Ein Drama, das ist furchtbar", berichtet eine Autofahrerin. Doch manche können nicht auf ihr Auto verzichten, wie zum Beispiel ein Ehepaar aus dem Landkreis Regensburg: "Ich habe in Regensburg einen Arzttermin gehabt und ich komme von Auswärts und darum bleibt mir nichts anders übrig als mit dem Auto. Von uns geht am Tag ein Bus nach Regensburg und am Abend geht er wieder nach Hause. Es geht also gar nicht anders."

Kunden wollen "Schnäppchen" ergattern

Der Preisvergleich vor dem Tankstellenbesuch sei für viele Kunden bereits Standard geworden. Werden außerdem höhere Spritpreise angekündigt, so macht sich das auch direkt an den Zapfsäulen bemerkbar: "Weil dann stehen bei uns die Leute bis auf die Straße raus, weil jeder versucht noch ein Schnäppchen -ich sag das jetzt ironisch- zu machen und noch ein wenig zu sparen."

Sollte sich der Konflikt mit Russland weiter verschärfen, werden nach der Einschätzung von Ludwig Lanzinger auch die Spritpreise weiter nach oben gehen und eine Obergrenze der Preise traut er sich nicht zu sagen.