Lässt Zirkus gutmütige Hofpächter auf Stromkosten sitzen?

Der monatelange Aufenthalt des kleinen Circus Madagascar neben einem Bauernhof bei Holzheim: Er hat zumindest vorerst ein unschönes Ende. Die Pächter des Hofes, die den Artisten Quartier geboten hatten, müssen jetzt mehrere Tausend Euro an Stromkosten aus eigener Tasche für den Betrieb auslegen.

Bauernhofpächter boten Circus Winterquartier

Rückblick: Der Circus hatte nach einem Winterstellplatz gesucht, weil er coronabedingt nicht auftreten durfte. Jasmin Ebert und ihr Mann hörten von dieser Suche und boten den Zirkusleuten an, auf der Wiese neben ihrem Hof zu campieren. Auch die Tiere konnten dort in einem Unterstand untergebracht werden. Bis zum Sommer blieb der Circus, bis er wieder auftreten durfte.

Schock: Artisten hinterlassen 3.700 Euro an Stromkosten

Im letzten August kam dann das "böse Erwachen", so Jasmin Ebert: Sie sollte 3700 Euro Strom bei dem Stromversorger Lechwerke AG (LEW) nachzahlen. Mündlich hatte sie mit Circus-Direktor Wolfgang Frank einen monatlichen Abschlag vereinbart. Ein zwischengeschalteter Zähler sollte den Stromverbrauch der Zirkusleute anzeigen. Bereits im Februar sei sie misstrauisch geworden, weil der Stromverbrauch so hoch sei, so Ebert. Deshalb habe sie die LEW gebeten, mit dem Circus Ratenzahlungen zu vereinbaren.

Circus kann derzeit nicht zahlen

Wie die LEW auf Nachfrage des BR bestätigte, habe der Circus nur ein Mal diese Rate bezahlt. Circusdirektor Frank sagte dem BR, er habe nichts von dieser hohen Summe gewusst. Er wolle zahlen, sobald er durch die Auftritte genügend Geld verdient habe. Er müsse aber erst seine Familie und Tiere versorgen sowie für seine LKW und Fahrzeuge aufkommen. Sobald genügend Geld da wäre, würde er zahlen.

Bauernhoffamilie droht Stromsperre

Durch eine Zahlung von etwa 1000 Euro aus eigener Tasche konnte Jasmin Ebert verhindern, dass ihrer Familie der Strom abgeschaltet wurde – vorübergehend. Bis Mitte Oktober habe sie, Mutter von drei Kindern und schwanger mit dem vierten, nun Zeit, die Rechnung zu bezahlen. Das Geld aber habe sie nicht. Sie hat inzwischen Anzeige bei der Polizei erstattet. Auch mit der Stadt Dillingen hatte sie bereits Kontakt. Die hatte damals dem Circus eigenen Angaben zufolge kein Quartier geben können.