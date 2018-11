Lärmschutzwand am Marienhof: Geschäftsleute sind sauer

Unter dem Marienhof hinter dem Münchner Rathaus wird gerade eine unterirdische Station für die zweite S-Bahn-Stammstrecke gebaut. Die Baustelle verursacht Lärm und ist nicht gerade ein Blickfang. Deshalb hat die Stadt vor Kurzem eine 4,50 Meter hohe Lärmschutzwand aufstellen lassen.

Die Einzelhändler am Marienhof sind trotzdem unzufrieden. Der Chef des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, wirft der Stadtverwaltung sogar vor, sie halte sich nicht an das, was abgemacht war. Er sagt, die Läden rund um den Marienhof litten stark unter der Baustelle. Sie seien durch den Zaun nun nicht mehr so gut zu sehen.

Ohlmann: Wo sind kostenlose Werbefläche oder digitale Litfaßsäulen?

Um die Verluste irgendwie aufzufangen, habe er an einem Runden Tisch mit Stadtbaurätin Elisabeth Merk verschiedene Maßnahmen besprochen. Dazu zählen nach Ohlmanns Worten zum Beispiel eine kostenlose Werbefläche am Bauzaun und auch auf digitalen Litfaßsäulen. Davon sei jetzt aber plötzlich keine Rede mehr, sagt Ohlmann auf BR-Anfrage.

Stattdessen gebe es auf dem Zaun nur eine große Posterwand mit Fotomotiven, die zeigen, wie das Areal nach den Bauarbeiten aussehen soll. Das sei zwar grundsätzlich gut, reiche aber bei Weitem nicht aus, sagt Ohlmann.