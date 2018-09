Lärmschutz entlang der Bahnstrecke Würzburg-Gemünden

In Veitshöchheim entstehen insgesamt vier Lärmschutzwände mit einer Gesamtlänge von 1.497 Metern. In Retzbach wird eine 1.150 Meter lange Lärmschutzwand gebaut. Die Wände bestehen aus Aluminiumblechen, deren Stützen mit Fundamenten im Boden verankert werden. Besonders durch die Arbeiten an den Fundamenten, die nun im Herbst beginnen, muss mit Lärm gerechnet werden. Auch Gleissperrungen werden dafür immer wieder nötig.

Arbeiten finden vor allem in der Nacht statt

Mit Rücksicht auf den Bahnverkehr sollen diese Gründungsarbeiten vor allem nachts stattfinden. Die Bahn bittet die Anwohner um Verständnis. In den nächsten Jahren sollen auch die Ortsdurchfahrten von Erlabrunn, Thüngersheim, Himmelstadt und Karlstadt mit Lärmschutzwänden ausgestattet werden.