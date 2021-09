Lärmschutz A 94: Anwohner kritisieren "Brückenkosmetik"

Die angekündigten Verbesserungen beim Lärmschutz an der A 94 sind für viele Anwohner nur "Brückenkosmetik". Wie berichtet sollen die Wartungsgänge unter den großen Brücken - vor allem der Isentalbrücke und der Rimbachtalbrücke - nachträglich eingekapselt werden, damit sie keinen Resonanzraum für Fahrgeräusche bilden.

Die entscheidenden Forderungen blieben aber weiter unerfüllt, sagte der Sprecher der Aktionsgemeinschaft gegen die Isental-Autobahn, Heiner Müller-Ermann, dem Bayerischen Rundfunk. Dabei lägen sie seit mittlerweile eineinhalb Jahren auf dem Tisch. Konkret gehe es dabei um den Austausch des Fahrbahnbelags, "Lückenschließungen" bei Schallschutzwänden und Verbesserungen an den Brückenübergängen, an denen es Klagen über laut klackernde Geräusche gibt.

Keine Verpflichtung zu mehr Lärmschutz

Der jahrzehntelang umstrittene 33 Kilometer lange Abschnitt zwischen Pastetten und Heldenstein war im Oktober 2019 für den Verkehr freigegeben worden. Von Anfang an gab es Beschwerden über Lärm. Untersuchungen und Messungen der Autobahndirektion Südbayern ergaben dann aber, dass die Lärmgrenzwerte eingehalten würden, die Schutzwälle und -wände ausreichend und der Fahrbahnbelag in Ordnung seien. Der Bund könnte zwar freiwillig noch mehr investieren, hieß es, verpflichtet sei er dazu aber nicht.

CSU kündigt Lärmschutzmaßnahmen an

Nun kündigten die CSU-Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer und Andreas Lenz die Kapselung der Wartungsgänge als "eine erste Maßnahme zur Lärmreduzierung" an. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe ihnen am Rande des CSU-Parteitages in Nürnberg den schriftlichen Bescheid übergeben.

Einbezogen seien dabei neben der Isentalbrücke und der Rimbachtalbrücke auch die Lappachtalbrücke, die Goldachbrücke und die Brücke über den Grimmelbach. Das sei erst der Anfang, versichert Mayer: "Sollten wir vom Wähler mit der Regierungsbildung beauftragt werden, werde ich alles daran setzen, bei den Koalitionsverhandlungen ein Sofortprogramm für freiwilligen Lärmschutz durchzusetzen. "

Aktionsgemeinschaft gegen die Isental-Autobahn spricht von "Psychomaßnahmen"

Heiner Müller-Ermann von der Aktionsgemeinschaft sieht solche Aussagen mit großer Skepsis: Man wolle die Anwohner vor den Wahlen wohl mit Psychomaßnahmen zufriedenstellen, vermutet der Dorfener SPD-Stadtrat, der viele Jahre an der Spitze des Widerstands gegen die Isental-Trasse stand.