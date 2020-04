Lärmaktionsplan zum Verkehrsflughafen Nürnberg einsehbar

Von der Regierung von Mittelfranken werden Lärmaktionspläne für besonders betroffene Orte in der Nähe des Albrecht Dürer Airports Nürnberg erstellt. Ziel dieser Planung ist es, Lärmprobleme zu erkennen und deren Auswirkungen zu regeln. Im vergangenen Jahr konnten betroffene Bürgerinnen und Bürger an der Lärmaktionsplanung mittels gezielter Fragen mitwirken.

Lärmaktionsplan bis zum 30. April einsehbar

Die Ergebnisse wurden nun ausgewertet, analysiert und flossen in den Lärmaktionsplan ein. Im Zuge dessen erinnert die Behörde in einer Mitteilung daran, dass Bürgerinnen und Bürger den Entwurf dafür noch bis zum 30. April auf der Internetseite der Bezirksregierung einsehen können. Stellungnahmen von betroffenen Bürgerinnen und Bürger können ebenfalls bis 30. April schriftlich an die Regierung oder per E-Mail an Laermaktionsplanung@reg-mfr.bayern.de gemeldet werden.

Umgebungslärm soll reduziert werden

Diese Stellungnahmen sollen abermals in den Lärmaktionsplan für den Großflughafen Nürnberg mit einfließen. Diese Maßnahme ist der zweite Teil des Verfahrens in der Erstellung eines solchen Plans. Mit einem Lärmaktionsplan setzt die Regierung die Richtlinie der EU zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm um.