Lärm und Verkehrschaos: Ärger bei Regionalligist DJK Vilzing

Der Fußball-Regionallegist DJK Vilzing aus Cham in der Oberpfalz hat viele Fans. Zu den Spielen nach Huthgarten, wie die Spielstätte in Vilzing heißt, kommen bis zu 2.500 Zuschauer. Eigentlich könnte der Ortsteil stolz auf den Club sein, der momentan auf Platz zwei der Regionalliga-Tabelle steht. Es gibt jedoch großen Ärger – vor allem die Anwohner sind genervt.

Bürgerinitiative gegen "Verkehrschaos und Lärm"

Seit der Verein diese Saison in die Regionalliga aufgestiegen ist, kocht der Konflikt zwischen dem DJK und der Bürgerinitiative "Lebenswerte Heimat Vilzing" hoch. Der Vorwurf der Bürgerinitiative: Der DJK halte sich nicht an Auflagen, lasse an Spieltagen ein Verkehrschaos im Ort zu und sorge für unnötigen Lärm.

Auch am vergangenen Derby-Dienstag fuhren viele Fans durch die enge Zufahrtsstraße im Wohngebiet hinunter zum Stadion, der Manfred-Zollner-Arena. Vorbei an Einfamilienhäusern mit großen Gärten und Doppelgaragen in Hanglage. Kurz vor Spielbeginn stauten sich die Autos vor dem Stadion-Parkplatz. Knapp 2.000 Zuschauer kamen zum Spiel, das die Regionalliga zuvor als "Sicherheitsspiel" eingestuft hatte.

An sechs Spieltagen der Saison darf der DJK 2.500 Zuschauer ins Stadion lassen, bei allen anderen Spielen liegt die Obergrenze bei 1.000. Sind mehr Zuschauer im Stadion, wird mehr Ordnungspersonal gebraucht, Polizei und Feuerwehr müssen vor Ort sein und ein Sicherheitsdienst schaut am Einlass in große Taschen und führt Körperkontrollen durch.

Heimspiel gegen FC Bayern II eskaliert

Das letzte Heimspiel der DJK gegen den FC Bayern II sorgte für einen Eklat mit der Bürgerinitiative. Deren Sprecher Johann Flieger beklagte damals "völlig inakzeptable Verhältnisse". Fans hätten wild im Dorf geparkt und auf private Grundstücke gepinkelt. Außerdem seien die Regeln zur Lärmverhinderung nicht eingehalten worden und Müll im Ort zurückgeblieben. Im Fanblock der Gastmannschaft war ein Böller gezündet worden, zudem sorgte Rauch durch Pyrotechnik für eine Unterbrechung des Spiels.

Kernpunkte sollten Frieden stiften

In einem Kompromiss zwischen Bürgerinitiative und Verein waren ursprünglich Kernpunkte vereinbart worden, die für Frieden sorgen sollten. Unter anderem wurde festgelegt, dass die Musik im Stadion erst zehn Minuten vor Anpfiff angeschaltet werden darf und maximal für zehn Minuten nach Spielende laufen darf. Zudem wurden die Lautsprecher im Stadion leiser gemacht.

Bürgerinitiative vs. Regionalliga-Vorgaben

Johann Flieger, der Sprecher der Bürgerinitiative, war am Dienstag wegen eines Trauerfalls nicht für ein Gespräch mit dem BR über die aktuelle Situation zu erreichen. Er hatte aber schon zuvor klargestellt: Einer Nutzungsausweitung werde die Bürgerinitiative unter keinen Umständen zustimmen. Das könnte für den DJK noch zum Problem werden, denn die Regionalliga verlangt eine Stadionkapazität von 2.500 Zuschauern – und zwar bei jedem Spiel.

DJK baute auf Kompromiss

Der DJK-Vorsitzende Klaus Kernbichl ist zwar optimistisch, dass bald Frieden einkehrt in Vilzing. Der Konflikt koste den Verein aber dennoch viel Kraft, sagte er dem BR vor dem letzten Derby gegen Hangkofen. "Wenn mal ein Kompromiss steht, dann muss auch irgendwann Ruhe einkehren. Und den Eindruck habe ich im Moment nicht. Das stört uns schon".

Das "Sicherheitsspiel" am Dienstag ging mit 1:1 aus und verlief ohne Störungen – wenigstens aus sportlicher Sicht ein versöhnliches Ende.