Längste Kaffeetafel: Weltrekordversuch in Bad Füssing

Bad Füssing im Landkreis Passau will am Sonntag einen Weltrekord aufstellen. Hier soll die längste Kaffeetafel der Welt entstehen - mit einer Länge von 1.440 Metern. Die Füssinger wollen damit den bisherigen Rekordhalter Offenburg in Baden-Württemberg überbieten. Hier wurde im Jahr 2011 an einer 1.375 Meter langen Tafel Kaffee getrunken.

Hunderte Liter Kaffee und 4.000 Stück Kuchen

Es soll eine Kuchenschlacht der Superlative werden: Ab 6 Uhr wird die Kurallee für den Verkehr gesperrt, rund 540 Tische werden verschraubt, damit bis zu 3.000 Menschen an der Tafel Platz nehmen können. Mehrere Hundert Liter Kaffee werden gekocht und knapp 4.000 Stück Kuchen in heimischen Bäckereien gebacken.

Am Ende zählt aber nicht, wie viele Leute wie viel Kuchen gegessen haben. Es kommt ausschließlich auf die Länge des Tischs an. Den wird ein Gutachter aus der Kommission des Rekord-Instituts für Deutschland vermessen. Am frühen Nachmittag dürfte sein Urteil feststehen. Danach kann das Kaffeetrinken beginnen.

Weltrekordtasse inbegriffen

"Wir wollen einen sympathischen Weltrekord und zeigen, was die Gastronomie in Bad Füssing kann", lautet das Motto der Organisatoren aus dem Kur- und Gewerbeverein und dem Unternehmer-Zusammenschluss "Thermenwelt".

Wer an der Tafel Platz nehmen möchte, braucht ein Ticket. Das kann an zwei Vorverkaufsstellen in Bad Füssing oder vor Ort gekauft werden. Mit der Platzkarte bekommt jeder ein Stück Kuchen, Kaffee und eine Weltrekord-Tasse. Einlass ist um 13 Uhr, Beginn um 14 Uhr.