Längste Amtszeit als Fränkische Weinkönigin: Carolin Meyer geht

Das Amt der Fränkischen Weinkönigin endet normalerweise nach einem Jahr. Nicht so bei Carolin Meyer. Sie wurde bereits 2019 zur Repräsentantin des Frankenweins gewählt. Doch dann kam die Corona-Pandemie und Carolin Meyer blieb. Am 20. April soll sie nach drei Jahren endlich eine Nachfolgerin bekommen. Schon jetzt schaut sie auf die längste Amtszeit zurück, die eine fränkische Weinkönigin je hatte.

Drei Jahre lang Repräsentantin des Frankenweins

Die Krönung ihres bisherigen jungen Lebens erlebte Carolin Meyer im März 2019. Gegen zwei weitere Bewerberinnen setzte sie sich durch und eroberte die Krone des Fränkischen Weinbauverbandes. Damit begann für die studierte Weinbautechnikerin und Winzermeisterin ein turbulentes Jahr. Sie wurde gefeiert und war fortan das Gesicht des Frankenweins. Und zwar länger als jede ihrer Vorgängerinnen. Denn nach rund 400 Auftritten im ersten Jahr kam Corona und verhinderte Neuwahlen. So regierte Carolin Meyer für zwei weitere Jahre einfach weiter.

"Das war schon ein Glücksfall"

Weinbaupräsident Artur Steinmann kann sich's kaum noch anders vorstellen als mit Carolin Meyer gemeinsam die fränkischen Winzer zu vertreten. Ein Glücksfall sei das gewesen, dass ausgerechnet so eine Weinkönigin im Amt war, als die Pandemie alles veränderte. Denn Carolin Meyer machte ihre Sache von Anfang an hervorragend. Nach einem Fulltime-Jahr wusste sie, wie der Hase läuft. Und während der Pandemie wuchs sie über sich hinaus, sagt Steinmann. Bei den neu kreierten Online-Weinproben sei es ihr gelungen, durch ihr fundiertes Wissen und ihren Charme die Leute regelrecht anzuzünden.

Und noch etwas machte Carolin Meyer zur Idealbesetzung in komplizierten Zeiten: sie konnte das Ehrenamt mit ihrem Beruf vereinbaren. Denn für die repräsentative Aufgabe gibt es lediglich eine Aufwandsentschädigung. Die Weinkönigin bekommt einen Dienstwagen gestellt. Sie bekommt Benzingeld und einen Kleiderzuschuss. Das ist alles.

Erfahrungen, die einem keiner mehr nehmen kann

Profitiert habe sie dennoch in diesen drei Jahren. Für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit vor allem. Aber auch durch zahlreiche Kontakte, die ihr auch bei ihrer künftigen Tätigkeit im Weingut der Familie nützlich sein werden. Den Betrieb im Casteller Ortsteil Greuth hat sie im vergangenen Jahr vom Vater offiziell übernommen und plant gerade zusammen mit ihrem Freund Manuel Kaul die gemeinsame Zukunft.

Verlängerung ausgeschlossen

In diesem April wird Carolin Meyer ihre Krone ganz sicher weitergeben, sagt sie. Das werde erst mal eine Umstellung, sagt sie. Aber die lange Amtszeit war natürlich auch eine Herausforderung. Trotz der niedrigeren Zahl an Terminen während der Pandemie, die sich auf etwa 80 im Jahr reduzierte. Immer musste sie das Ehrenamt mit ihrem Marketing-Job beim Fürstlich Castell‘schen Domänenamt unter einen Hut bekommen und durfte natürlich ihr eigenes Weingut nicht vernachlässigen. Geschweige denn das Privatleben.

Künftig leitet Meyer ihr eigenes Weingut

Es gibt schließlich auch ein Leben nach der Krone: Carolin und ihr Freund Manuel beginnen gerade mit dem Umbau des Meyer‘schen Weingutes. Eine neue Kelterhalle soll noch in diesem Jahr entstehen, dann eine Vinothek. Darauf kann sich das Paar nun voll und ganz konzentrieren, was mit einer amtierenden Weinkönigin eher anstrengend war, gesteht Manuel. "Besonders das erste Jahr war stressig", sagt er. Und nach drei Jahren sei er nun froh, dass Carolin nicht mehr so viel unterwegs sein wird.

Carolin Meyer: "Für mich ist im April definitiv Schluss"

Für den 20. April hat der Fränkische Weinbauverband zur Wahl der neuen Königin eingeladen. Oder wird es am Ende ein König? Auch dafür sein man prinzipiell offen, heißt es. Aber noch gibt es keine einzige Bewerbung für die Nachfolge der Langzeit-Königin. Dabei endet die Frist schon am 10. Februar. Und es geht immerhin um eines der schönsten Ehrenämter Frankens. Trotzdem: Carolin Meyer will erst gar keine falschen Hoffnungen wecken und stellt klar: "Für mich ist im April definitiv Schluss."