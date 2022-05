Länger leben: Info-Tag zur Herzschwäche

Wenn man beim Treppensteigen schwer Luft bekommt, schnell erschöpft ist und unter Schlafstörungen leidet, kann das an einem schwachen Herz liegen – der sogenannten Herzinsuffizienz. Rund vier Millionen Menschen sind davon in Deutschland betroffen, dass ihr Herz nicht mehr ausreichend Blut durch den Körper pumpen kann. Diese Volkskrankheit führt in gesundheitlich gefährlichen Situationen nicht nur in die Klinik, sondern die Patienten müssen auch lernen nach dem Krankenhausaufenthalt mit ihrer chronischen Krankheit umzugehen. Deshalb gibt es speziell weitergebildete Herzinsuffizienz-Pflegefachkräfte wie Gabriele Meyer im Klinikum Nürnberg, die die Menschen beraten.

Patienten haben viele Fragen

Gabriele Meyer erklärt den Patientinnen und Patienten genau, worauf sie im Alltag achten müssen und was sie in das sogenannte Herzinsuffizienz-Tagebuch eintragen sollen. Neben Puls und Blutdruck geht es beispielsweise auch um die richtige Trinkmenge, damit der Körper nicht zu viel Flüssigkeit einlagert. Die Patienten wie Martin Költsch haben darüber hinaus viele Fragen zum richtigen Maß an sportlicher Bewegung oder ob sie mit einer Herzschwäche in den Urlaub fahren können. Bei anderen chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes sind solche Patientenschulungen selbstverständlich, doch bei einer Herzschwäche gibt es zu wenige Angebote.

Wissen bedeutet längeres Leben

Betroffene, die den richtigen Umgang mit ihrer chronischen Erkrankung lernen, leben länger. Das zeigen Studien unter anderem von der Uniklinik Würzburg. "Für eine bessere Lebensqualität müssen sich die Patienten mit ihrer Erkrankung auskennen", sagt Herzinsuffizienz-Schwester Gabriele Meyer. Sie berät die Patientinnen und Patienten, bevor sie aus dem Klinikum Nürnberg entlassen werden. Darüber hinaus gibt es einmal im Monat medizinische Vorträge und Fragerunden am Klinikum Nürnberg zu unterschiedlichen Themen wie Herzrhythmusstörungen oder den Zusammenhang von Herzschwäche und Depression.

Herzschwäche macht Patienten große Angst

Die Patientenschulungen, Vorträge und die Selbsthilfegruppe in Nürnberg haben Martin Költsch sehr geholfen. Der 73-Jährige lebt bereits seit einigen Jahren mit einer Herzinsuffizienz und er hat zwei implantierte Defibrillatoren. Sie sollen seinem Herz auf die Sprünge helfen, falls es aussetzt. Mit seiner chronischen Herzerkrankung lebt Martin Költsch mittlerweile gut. Doch anfangs war der Nürnberger stark verunsichert. "Wenn man aus der Klinik entlassen wird und der Hausarzt übernimmt, entsteht eine Versorgungslücke. Der Hausarzt verschreibt die Medikamente, aber er hat nicht die Zeit für ausführliche Erklärungen über das Leben mit einer Herzschwäche", sagt Martin Költsch.

Wenig Beratung aufgrund des Pflegenotstands

In anderen Ländern wie beispielsweise Irland kommen Herzschwäche-Pflegefachkräfte auch zu den Betroffenen nach Hause und beraten sie über einen längeren Zeitraum im richtigen Umgang mit ihrer Erkrankung. In Deutschland gibt es zwar schon etliche Pflegefachkräfte, die die entsprechende Weiterbildung absolviert haben, doch sie werden nicht an allen Krankenhäusern für diese Beratungen eingesetzt. "Das Problem ist der Pflegenotstand, so dass vielerorts die Pflegefachkräfte nicht für Herzschwäche-Beratungen freigestellt werden können. Sie müssen die Patienten auf der Station versorgen, ansonsten würden Krankenhausbetten reduziert, weil das Personal fehlt", bedauert HI-Schwester Gabriele Meyer.

Früherkennung rettet Leben

Im Mai finden jedes Jahr europaweit die "Heart Failure Awareness Days" statt. Das sind Veranstaltungen, die auf die lebensbedrohliche Herzschwäche aufmerksam machen: Denn leider wird diese Volkskrankheit oft viel zu spät erkannt. Dabei könnte ein Bluttest beim routinemäßigen Gesundheitscheck bei der Früherkennung helfen, doch der wird bislang nicht standardmäßig gemacht. Anhand zweier Hormone lässt sich diese Erkrankung feststellen, bevor sie schwere Symptome zeigt.

Screening für Risiko-Patienten

"Das ist der BNP oder NT-proBNP–Wert, den man im Labor abklären kann. Der sagt zu großer Wahrscheinlichkeit, ob man eine Herzinsuffizienz, also eine Verschlechterung der Pumpleistung hat oder nicht. Je früher die Krankheit erkannt wird, umso besser kann man sie behandeln. Und je früher sie behandelt wird, umso größer ist die Überlebenschance", sagt Winfried Klausnitzer, der Vorstand von "Herzschwäche Deutschland e.V." Auch Prof. Matthias Pauschinger, Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Nürnberg, plädiert für ein sogenanntes Screening, zumindest bei Risiko-Patienten. Denn im Herzultraschall sieht man die Herzschwäche erst, wenn sie schon fortgeschritten ist.

Mehr Herzschwäche-Probleme durch Corona

Aus Angst vor einer Ansteckung mit COVID-19 sind viele Menschen mit einem Herzinfarkt während der Pandemie zu spät zum Arzt oder ins Krankenhaus gegangen. Dadurch ist in vielen Fällen das Herz stark geschädigt worden, was zur Herzschwäche führen kann. Prof. Matthias Pauschinger glaubt daher, dass die Zahl der Herzinsuffizienz-Patienten in den nächsten ein bis zwei Jahren ansteigen wird. "Denn es kommen auch noch diejenigen hinzu, die durch eine COVID-19-Infektion eine Herzmuskelentzündung erlitten haben." Der Kardiologe weist daraufhin, dass die Herzschwäche eine schwerwiegende Erkrankung sei, die tödlicher ist als viele Tumorerkrankungen. Deshalb sollten Betroffene unbedingt im Umgang mit dieser chronischen Erkrankung geschult werden. Hilfreiche Informationen bieten unter anderem das Klinikum Nürnberg und die Selbsthilfegruppe in Nürnberg.

Weitere Informationen über den Info-Bus am Nürnberger Kornmarkt gibt es auf der Webseite des Vereins Herzschwäche Deutschland. Der Live-Stream des Patienten-Informationstag am 14. Mai 2022 von 9.00 bis 12.30 Uhr kann auf Youtube kostenlos verfolgt werden.