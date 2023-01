Länderfinanzausgleich: CSU will Berlin bestrafen und klagen

Was Polen und Ungarn droht, soll nach dem Willen der CSU auch dem Bundesland Berlin widerfahren: Geldstrafe wegen Verstoßes gegen rechtsstaatliche Prinzipien. "In Europa wissen wir, dass die Rechtsstaatlichkeit in allen Ländern umgesetzt werden muss. Wenn das nicht in dem Maße stattfindet, wie die Gemeinschaft das erfordert, dann kann das finanzielle Sanktionen zur Folge haben", sagte Alexander Dobrindt, Chef der Bundestags-CSU, bei der Neujahrsklausur in Kloster Seeon. Was in Europa funktioniere, "kann natürlich in Deutschland auch funktionieren".

Dem CSU-Politiker schwebt vor, Berlin die Mittel aus dem Länderfinanzausgleich zu kürzen. Um wie viel, sagte Dobrindt nicht.

"Stellvertreterdebatten über Sozialarbeit"

Aus Dobrindts Sicht wäre eine Geldstrafe eine angemessene Reaktion auf die Silvesterkrawalle in der Bundeshauptstadt. Berlin komme seiner Verantwortung nicht nach, Recht und Gesetz auf den Straßen durchzusetzen. Nötig sei eine Rechtsstaatsdebatte. Es gehe um Strafen und deren Umsetzung. Stattdessen werde versucht, "Stellvertreterdebatten über Sozialarbeit oder über Böllerverbot zu initiieren".

"Krampf wie Gender-Toiletten"

Während CSU-Chef Markus Söder Berlin noch auf dem Weg "zur Chaos-Stadt" sieht, urteilt sein Generalsekretär Martin Huber schärfer, spricht von einem "failed state". "Wenn man sieht, dass bayerisches Geld in Berlin zum Fenster rausgeschmissen wird für irgend so einen Krampf wie Gender-Toiletten", müsse man das kritisch ansprechen, wettert Huber im Hof des Klosters Seeon. Er meint offenbar die Unisex-Toiletten, die der Berliner Senat nach und nach in öffentliche Gebäude einbauen lässt: "WCs für alle Geschlechter", also solche, die auch trans- und intergeschlechtlichen Menschen offenstehen (und in Flugzeugen seit jeher üblich sind). Für den CSU-General sind sie ein Symbol unsinniger Ausgabenpolitik: "Was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld, das aus Bayern kommt über den Länderfinanzausgleich?" Jedenfalls sei die Polizei in der Bundeshauptstadt weder personell noch materiell angemessen ausgestattet, sondern werde "von der Politik im Stich gelassen".

Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, weist die Kritik aus Bayern zurück. Sie kündigte konsequente Strafverfolgung an. Die Mittel für die Polizei sollen der SPD-Politikerin zufolge steigen.

EU-Sanktionen als Vorbild?

So oder so, Zweifel an der CSU-Drohung sind angebracht. Der Vergleich mit den europäischen Sanktionen ist zumindest gewagt: Die EU sieht einen Sanktionsmechanismus vor für Mitgliedsstaaten, die rechtsstaatliche Prinzipien brechen. Der Europäische Gerichtshof hatte vor knapp einem Jahr den Weg freigemacht, diesen Mechanismus auch tatsächlich anzuwenden, sprich: Strafen zu verhängen. Im Herbst schlug die EU-Kommission vor, Ungarn Mittel in Höhe von 7,5 Milliarden Euro zu streichen. Auch Polen steht unter strenger Beobachtung der Kommission.

Klassiker im CSU-Repertoire

Im deutschen Länderfinanzausgleich sind dagegen keine Sanktionen vorgesehen. Das hat die CSU aber schon früher nicht davon abgehalten, aus ihrer Sicht reformunwilligen Bundesländern genau damit zu drohen. Vor 13 Jahren schlug der damalige bayerische Finanzminister Georg Fahrenschon vor: "Länder, die keine Fortschritte erzielen, müssen dann eben damit rechnen, dass es weniger Geld gibt." Auch Fahrenschons Nachfolger im Finanzministerium, Markus Söder, wollte den Länderfinanzausgleich um Sanktionsmöglichkeiten ergänzen – für den Fall, dass ein Bundesland "unsolide wirtschaftet". Söder verwies seinerzeit auf die Sanktionen, die EU-Staaten drohen, die die Schuldenbremse missachten. So gesehen, ist Dobrindts Drohung ein Klassiker im CSU-Repertoire.

Größere Erfolgsaussichten hat wohl die Klage, die Bayern auf den Weg bringen will: "Wir klagen auf jeden Fall gegen den Länderfinanzausgleich, weil der völlig aus dem Ruder gelaufen ist", sagte Parteichef Söder gestern in Seeon.

Zwischen den Bundesländern wurden im Jahr 2021 rund 17 Milliarden Euro umverteilt. Größtes Geberland ist Bayern, es zahlt allein neun Milliarden ein, trägt damit 60 Prozent des Finanzausgleichs. Weitere Geberländer sind Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hamburg. Größtes Nehmerland ist Berlin: 3,6 Milliarden Euro flossen in die Hauptstadt.